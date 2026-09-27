Cientos de personas acampan en Madrid contra la crisis de la vivienda

En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15,1 euros/m² (17,2 dólares) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista.

Cientos de personas ocupan la céntrica Puerta del Sol de Madrid para reclamar protección para los inquilinos tras el desahucio de una octogenaria, y el presidente del Gobierno aseguró este domingo que trabaja "a contrarreloj" para poner remedio a la crisis de la vivienda en España.

El miércoles, las imágenes de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada en camilla de su apartamento madrileño después de que la policía forzara la puerta, provocaron una conmoción en el país y volvieron a situar la crisis de la vivienda en España en el centro del debate, a un año de las elecciones generales.

"Todos somos Maricarmen", "Ni una Maricarmen más" se veía en las carpas que ocupan gran parte de la enorme plaza, justo frente a la sede de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional.

La mayoría de los manifestantes pasaron la noche allí después de una protesta que reunió a miles de personas en las calles de Madrid el sábado.

"Vamos a darle a esto [al campamento] una vida para seguir identificando los contratos indefinidos y que la vivienda deje de ser un bien de mercado para que pase a ser un bien de primera necesidad", dijo el domingo uno de los organizadores con un megáfono a los acampados.

En 2011, la Puerta del Sol ya fue ocupada durante tres semanas por el movimiento de los Indignados, jóvenes frustrados por las malas perspectivas económicas y la corrupción durante los años de recesión posteriores a la crisis financiera de 2008.

"No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno", afirmó en X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que llamó a la población a sumarse al campamento instalado en la Puerta del Sol después de la manifestación del sábado.

"Fue una noche tranquila, con mucha ilusión, pasamos el tiempo charlando sobre la situación, qué se puede hacer" dijo al AFP Sergio, de 28 años, empleado de una oenegé que pasó la noche en una tienda blanca junto a otras dos personas.

"Vamos a estar el tiempo que haga falta", aseguró.

"A contrarreloj"

Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, había pedido a los españoles a sumarse a la lucha en un mensaje de vídeo publicado en internet unas horas antes de la manifestación.

"Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio", declaró Abascal desde el hospital donde recibe tratamiento por agotamiento desde su desahucio.

"Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional", le respondió este domingo el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un mitin del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y regionales, también previstas en 2027.

El costo de los alquileres se duplicó en una década

La octogenaria se vio obligada a abandonar el apartamento en el que vivía desde hacía 70 años después de que una inmobiliaria comprara el edificio y aumentara el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros, según el sindicato.

En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15,1 euros/m² (17,2 dólares) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista.

En la compra, se sitúa ahora en 2.355 euros (2.682 dólares), un aumento de más del 50% en el mismo periodo, según datos oficiales.

En el próximo Consejo de Ministros, el Gobierno debería aprobar un paquete de medidas conocido como "decreto Maricarmen", que prevé la renovación automática de los contratos de alquiler y un refuerzo de las restricciones a los desahucios.

Sin embargo, no está claro que estas medidas sean aprobadas por el Parlamento, donde el Gobierno de Sánchez no dispone de mayoría.