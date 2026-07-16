Fraude millonario a la DGI: Cae uno de los principales sospechosos

La captura se concretó luego de que el hombre se presentara voluntariamente ante el Ministerio Público , tras los allanamientos realizados por las autoridades en su búsqueda.

Ciudad de Panamá, Panamá/Uno de los principales sospechosos de integrar la red de corrupción y fraude fiscal vinculada a la Operación Pandora fue aprehendido por la Policía Nacional, como parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

La captura se concretó luego de que el hombre se presentara voluntariamente ante el Ministerio Público, tras los allanamientos realizados por las autoridades en su búsqueda.

De acuerdo con las investigaciones, la presunta organización habría cometido un fraude que supera los 40 millones de dólares, mediante el uso de créditos fiscales ficticios y la alteración de cuentas dentro del sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Según la investigación del Ministerio Público, la organización estaba integrada por particulares y funcionarios de la DGI, quienes presuntamente eliminaban cuentas millonarias dentro del sistema E-Tax correspondientes a contribuyentes que ya habían realizado pagos al fisco.

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Detención provisional para varios investigados

Por este caso, trece personas permanecen en detención provisional por su presunta vinculación con la organización criminal señalada de manipular cuentas de contribuyentes en el sistema E-Tax de la DGI, mientras que otros tres imputados cumplirán depósito domiciliario.

La medida fue dada luego de que los investigados fueran imputados por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales. Durante una audiencia que se extendió por tres días, el juez también declaró legales las 16 aprehensiones efectuadas durante la operación Pandora, desarrollada el pasado 8 de julio, así como 13 detenciones provisionales y tres retenciones domiciliarias, como parte de las solicitudes presentadas por la Fiscalía ante el Tribunal de Garantías.

Las ganancias obtenidas mediante estas operaciones eran presuntamente distribuidas entre los integrantes de la organización criminal investigada.