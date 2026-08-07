Bomberos atienden más de 32 emergencias por lluvias y fuertes vientos en las últimas 48 horas

Los bomberos advirtieron que este tipo de incidentes puede incrementarse mientras persistan las lluvias y las ráfagas de viento, por lo que recomendaron extremar las medidas de seguridad.

Ciudad de Panamá/El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá reiteró su llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención ante las condiciones climáticas adversas que se han registrado en el país durante las últimas 48 horas.

De acuerdo con el capitán Luis Joseph, en este periodo las unidades bomberiles han atendido más de 32 emergencias relacionadas principalmente con las fuertes lluvias y los vientos provocados por el mal tiempo.

La caída de árboles ha sido la incidencia más recurrente, generando riesgos para conductores, peatones y residentes, especialmente en sectores cercanos a áreas boscosas y carreteras rodeadas de vegetación.

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Entre los casos atendidos figura la caída de un árbol sobre un tendido eléctrico en el sector de Los Pueblos. La situación requirió la coordinación con la empresa de distribución eléctrica para asegurar el área y permitir que el personal especializado realizara la remoción del árbol sin poner en riesgo a la población.

Los bomberos advirtieron que este tipo de incidentes puede incrementarse mientras persistan las lluvias y las ráfagas de viento, por lo que recomendaron extremar las medidas de seguridad.

La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, evitar transitar por zonas vulnerables durante episodios de lluvia intensa y reportar de inmediato cualquier situación que represente un riesgo.