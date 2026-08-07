¡Tenga cuidado! Panamá se mantiene bajo aviso por fuertes lluvias y tormentas eléctricas hasta el lunes

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advierte sobre un aumento de la inestabilidad atmosférica debido al ingreso de humedad, sistemas de bajas presiones y vaguadas. Las condiciones podrían generar aguaceros fuertes, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos en distintas zonas del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica para todo el territorio nacional, con vigencia hasta las 11:59 p.m. del lunes 10 de agosto, fue emitido este viernes por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, a partir del sábado 8 de agosto se espera un incremento en la inestabilidad atmosférica debido al fortalecimiento de los vientos del norte, lo que favorecerá el transporte de humedad hacia el país.

Además, la activación parcial de la Zona de Convergencia Intertropical, la presencia de sistemas de bajas presiones y vaguadas en la región contribuirán al desarrollo de condiciones favorables para la formación de lluvias.

El Imhpa indicó que existe una mayor probabilidad de registrar aguaceros de moderados a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente durante los días 9 y 10 de agosto.

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Alertan por posibles afectaciones

Ante estas condiciones, las autoridades meteorológicas recomiendan mantener precaución debido a la posibilidad de:

Crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Anegaciones e inundaciones en zonas vulnerables.

Deslizamientos puntuales de tierra.

Caída de árboles u objetos debido a los fuertes vientos.

El aviso abarca ambos litorales del país y todas las provincias y comarcas, por lo que se mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas durante los próximos días.