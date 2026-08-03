Panamá recibió 1.7 millones de visitantes y generó un movimiento económico de $3,500 millones

La administradora atribuyó los resultados a diez alianzas estratégicas que incluyen negociaciones con agencias de viajes, operadores turísticos, mayoristas, aerolíneas y plataformas de posicionamiento digital.

Panamá/Panamá registró la entrada de 1,755,998 visitantes durante el segundo trimestre de 2026, un aumento de 17.4% frente al mismo periodo de 2025, informó la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León.

De acuerdo con la funcionaria, la llegada de estos visitantes representó un movimiento económico aproximado de $3,500 millones y tuvo efectos en la generación de empleos, la ocupación hotelera y el gasto turístico.

“El segundo trimestre de este año 2026 hubo un incremento del 17.4% en el ingreso de visitantes, en referencia a 2025. Eso es 1,755,998 turistas que ingresaron a nuestro país”, declaró De León.

Eso representa una derrama económica aproximada de $3,500 millones, en donde se ve eso reflejado en nuevos empleos, sube la ocupación hotelera, el gasto turístico es mayor y todo eso se debe a las estrategias que estamos tomando en conjunto con Promtur”, agregó.

La administradora atribuyó los resultados a diez alianzas estratégicas que incluyen negociaciones con agencias de viajes, operadores turísticos, mayoristas, aerolíneas y plataformas de posicionamiento digital.

“Todas esas alianzas nos están dando buenos resultados”, sostuvo.

Aumentan los congresos y convenciones

De León informó que Panamá cuenta con 110 congresos y convenciones confirmados para 2026. La cifra supera los 90 eventos que habían sido reportados durante el primer trimestre.

“Para 2026 tenemos 110 congresos y convenciones. Cuando vinimos en el primer trimestre, si no me equivoco, dijimos que teníamos 90 confirmados que estábamos incentivando. Ahora, para 2026 hemos incrementado la cantidad de congresos y convenciones: 110”, explicó.

Precisó que la cifra solamente incluye los eventos gestionados o incentivados por la ATP y Promtur, por lo que no contempla otros congresos y convenciones organizados en el país sin la intervención de ambas entidades.

Ocupación hotelera alcanza un promedio de 63.6%

La ocupación hotelera se ubicó en un promedio de 63.6%, según los datos ofrecidos por la administradora de Turismo.

“La ocupación hotelera para el primer semestre, o sea, segundo trimestre del año, estamos en 63.6% promedio. Eso es buenísimo”, expresó.

De León indicó que la ATP utiliza la plataforma STR para medir la ocupación hotelera y evaluar el retorno de las acciones de promoción turística. La entidad cubre el costo del programa para que los hoteles puedan incorporarse gratuitamente.

“Con esta herramienta nosotros podemos medir con precisión que las acciones que se están tomando para promocionar diferentes destinos están dando resultados”, afirmó.

También invitó a los hoteles que todavía no forman parte de la plataforma a inscribirse para ampliar la información disponible sobre el comportamiento del sector.

Proyectan hasta 3.2 millones de visitantes

La ATP estima que Panamá podría cerrar 2026 con la llegada de entre 3.1 millones y 3.2 millones de visitantes.

“Nosotros pensamos que vamos a cerrar con 3.1, 3.2 millones de visitantes. Vamos a ver cómo van; creo que un poquitito más, pero vamos a ser un poquito conservadores en esa cantidad de visitantes que van a llegar al país”, indicó De León.

Entre las acciones para llevar visitantes hacia el interior, mencionó las conexiones aéreas desde Quito hacia Río Hato y la ruta Bogotá-Río Hato, cuyo inicio está previsto para octubre.

“Con esto descentralizamos el turismo de la ciudad, empujando un poquitito más hacia el interior del país”, explicó.

Turismo generó unas 2,500 contrataciones

La administradora de Turismo también reportó un crecimiento de 19.6% en las nuevas plazas de trabajo vinculadas con actividades de alojamiento y restaurantes, en comparación con 2025.

“Crecimos 19.6% en nuevas plazas de empleos que generó. Esos son alrededor de 2,500 nuevas contrataciones”, manifestó.

Aclaró que la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) no incorpora otros segmentos relacionados con el turismo, como el transporte, las agencias de viajes y los operadores turísticos.

“Ahí no está transporte. Ahí no están agencias de viajes, turoperadores, que eso también permea para esas actividades. Así es que 19.6% no es poca cosa, es un buen crecimiento”, afirmó.