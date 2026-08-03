Vendedores del Mercado San Felipe Neri mantienen precios de las carnes pese al aumento de sus costos

El ajuste ocurre después del incremento de los combustibles vigente desde el 24 de julio.

Panamá/Los vendedores del Mercado San Felipe Neri aseguran que mantienen los precios de las carnes, aunque sus costos han aumentado, para evitar una mayor caída de las ventas ante la baja afluencia de compradores.

El ajuste ocurre después del incremento de los combustibles vigente desde el 24 de julio. El diésel, utilizado en el transporte de mercancías, aumentó 18.3 centésimos por litro, mientras que las gasolinas de 95 y 91 octanos subieron 8.4 y 7.4 centésimos, respectivamente.

Uno de los comerciantes explicó que los proveedores aumentaron sus precios, pero los vendedores han optado por no trasladar todo ese incremento a los consumidores.

“Nos han subido los precios, pero nosotros hemos tratado de mantenerlos porque la situación del país no es la mejor”, manifestó.

El vendedor atribuyó la decisión a la disminución de clientes que acuden al mercado durante los primeros días de la semana.

“Si usted mira el mercado, está vacío completamente, cosa que antes no se veía. Usted va a los malls, los restaurantes, los centros comerciales; todo está lo mismo, gracias a la situación que vive el país”, declaró.

“Y aquí no se escapa de esta realidad. Mire para allá, mire para acá. Todo un lunes, martes, miércoles y jueves es lo mismo”, añadió.

Carne de cerdo se ofrece a $2.50 la libra

Otro vendedor indicó que mantiene en $2.50 la libra varios cortes y productos de cerdo, entre ellos pernil, chuleta, costilla, panceta y chicharrón.

“Carne de puerco, pernil, chuleta, costilla, panceta y chicharrones, a $2.50 la libra”, detalló.

El comerciante aseguró que no aumentó los precios debido al reciente ajuste de los combustibles y consideró que, ante la baja demanda, incluso podría ser necesario reducirlos.

“No, no, no; se ha mantenido. Es más, tiene que bajar porque la venta está bien mala y, cuando la vaina se pone dura, hay que a veces bajar los precios también. Así que ahí vamos poco a poco. Esperamos que se venda algo hoy”, expresó.

Durante el recorrido también se observaron cortes como punta de palomilla, pulpa negra, rincón y babilla a $3.80 la libra, mientras que la carne para ropa vieja se ofrecía a $3.60.

Los comerciantes sostienen que mantener los precios es una medida para atraer compradores, aunque esto implique absorber parte del aumento registrado en sus costos. El nombre oficial del establecimiento es Mercado San Felipe Neri.

Con información de Jessica Román.