Solicitan prórroga en la entrega del informe final de la auditoría a la mina Cobre Panamá

MiAmbiente confirma que SGS Panama Control Services solicitó más tiempo para culminar el documento que evaluará el desempeño técnico, ambiental y operativo del proyecto minero.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que la empresa SGS Panama Control Services Inc. solicitó una prórroga para entregar el informe final de la auditoría integral al proyecto de la mina Cobre Panamá, en Donoso.

La extensión tiene como objetivo permitir a la firma auditora realizar verificaciones finales y compendiar los anexos técnicos que formarán parte del documento definitivo.

Según el comunicado, este informe contendrá los resultados y hallazgos derivados del proceso de evaluación técnica, ambiental y operativa llevado a cabo en el marco de la auditoría. Una vez recibido por la entidad, el documento pasará por un proceso de revisión conforme a los procedimientos establecidos antes de ser puesto a disposición del público, en cumplimiento con el compromiso de transparencia ambiental y rendición de cuentas que mantiene MiAmbiente con la ciudadanía.

La auditoría integral al proyecto minero se desarrolla bajo un enfoque multidisciplinario que articula componentes ambientales, jurídicos, laborales, fiscales, tributarios, técnicos y operativos. Esta estrategia permite analizar cada área de manera coordinada, considerando las interconexiones entre los diferentes procesos y evaluando cómo las decisiones o deficiencias identificadas impactan el desempeño general del proyecto.

El propósito central del informe final es detectar incumplimientos, riesgos y debilidades estructurales mediante la comparación del desempeño del proyecto con el marco regulatorio vigente en Panamá y con estándares internacionales vinculados a la minería responsable, la sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de gobernanza corporativa.

MiAmbiente destacó que la ciudadanía podrá consultar tanto los informes mensuales de avance como el próximo informe final de la auditoría integral en el portal oficial www.miambiente.gob.pa.