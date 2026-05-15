Auditoría de Cobre Panamá entra en fase clave con consolidación de informe final

La empresa indicó que el Informe Mensual Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá será divulgado en las próximas semanas, conforme al cronograma establecido desde el inicio del proceso.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa internacional SGS Panama Control Services Inc. anunció la publicación del Sexto Informe Mensual de Avance de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, como parte del contrato OAL-DIFOR No. 003-2025 suscrito con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

El documento corresponde al período comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2026 y refleja el avance de las actividades desarrolladas dentro del proceso de auditoría multidisciplinaria que se realiza sobre el Proyecto Mina de Cobre Panamá, incorporando los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III.

Durante este periodo, SGS continuó con la revisión documental, inspecciones de campo y análisis integral de la información suministrada por la empresa auditada, contrastando los datos con la información recopilada directamente en sitio. Además, avanzó en la consolidación de la estructura del informe final, fortaleciendo la trazabilidad metodológica, coherencia y robustez técnica del proceso auditor.

La Auditoría Integral está estructurada en quince tomos que abarcan aspectos técnicos, ambientales, legales, laborales, tributarios y operacionales evaluados dentro del proyecto minero. En este sexto informe mensual se presentan de manera completa los tomos 02, 03, 04, 06, 07 y 08.

Entre ellos destaca el Tomo 08, que establece la Escala de Conformidad y Cumplimiento utilizada para la evaluación integral, incorporando preguntas orientadoras y ponderaciones específicas aplicables tanto a compromisos como a subprocesos, lo que permitirá definir las calificaciones finales asignadas por los profesionales auditores.

Por otro lado, el Tomo 05, aún en desarrollo, aborda la metodología del flujograma del proceso a auditar, describiendo la interacción entre las actividades operativas del proyecto, el entorno ambiental, las comunidades y demás actores involucrados.

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Según SGS, este flujograma se concibe como una herramienta clave para comprender el flujo operativo del proyecto minero, identificar puntos críticos de control y fortalecer la consistencia técnica de la auditoría.

El documento detalla además que el proceso auditado se compone de 27 subprocesos operativos, ocho subprocesos de soporte y cinco productos principales, permitiendo abordar integralmente las operaciones evaluadas.

Asimismo, el Tomo 05 presenta la descripción de los 370 compromisos ambientales derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III asociados al Componente B, mientras que los Componentes A, C y D serán incorporados en el informe final.

SGS adelantó que el Tomo 10, que contendrá la evaluación del nivel de cumplimiento de los 370 compromisos ambientales y los resultados finales de la auditoría, será presentado próximamente dentro del Tomo 13. Su publicación se realizará junto con el Tomo 01, correspondiente al Resumen Ejecutivo, y el Tomo 15, que incluirá anexos y soportes técnicos.

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La empresa indicó que el Informe Mensual Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá será divulgado en las próximas semanas, conforme al cronograma establecido desde el inicio del proceso.

De acuerdo con SGS, la metodología implementada permitirá verificar el desempeño integral del proyecto y servirá de apoyo para la toma de decisiones de MiAmbiente en materia de identificación y evaluación de activos y pasivos ambientales futuros, incluyendo además aspectos legales, laborales, tributarios y estándares técnicos aplicables tanto en Panamá como a nivel internacional.

La compañía destacó que el proceso es desarrollado por un equipo multidisciplinario de especialistas con experiencia comprobada en distintas áreas técnicas, garantizando objetividad, rigor ético y capacidad profesional durante todas las etapas de la auditoría.

Finalmente, SGS señaló que este sexto informe refleja el estado actual de maduración de la Auditoría Integral y reafirma el compromiso institucional con la transparencia, la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible de Panamá.