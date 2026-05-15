Cae 99% el flujo migratorio en Darién tras cierre de estación en Lajas Blancas

Uno de los indicadores más relevantes ha sido la disminución de menores de edad dentro de este movimiento migratorio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades reportaron una importante reducción en el flujo migratorio irregular a través de la selva del Darién, especialmente luego del cierre de la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Lajas Blancas, medida que marcó un cambio significativo en la dinámica migratoria de la región.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante los periodos analizados, la mayoría de los migrantes registrados continúan siendo ciudadanos venezolanos, manteniéndose esta nacionalidad como el principal grupo dentro del tránsito irregular por la zona fronteriza.

Uno de los indicadores más relevantes ha sido la disminución de menores de edad dentro de este movimiento migratorio. Entre 2024 y 2025 se contabilizaron 35,477 menores atravesando la selva del Darién, lo que representaba el 21% del total de migrantes registrados en ese periodo.

No obstante, tras el cierre de la ETRM de Lajas Blancas, la cifra descendió drásticamente a solo 36 menores en el último año, equivalentes al 13% de las llegadas reportadas por las autoridades.

Las estadísticas reflejan un cambio sustancial en uno de los corredores migratorios irregulares más peligrosos del continente, utilizado durante años por miles de personas que buscaban llegar hacia Norteamérica.

El cierre de la estación migratoria en Darién representó un punto de inflexión en el manejo del fenómeno migratorio en la región, impactando directamente en la disminución de personas que utilizaban esta ruta selvática, considerada de alto riesgo debido a las condiciones climáticas, geográficas y de seguridad.