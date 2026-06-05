Corredor Energético: Canal de Panamá publica la Enmienda N.° 3 para la precalificación

La documentación presentada por las empresas participantes será evaluada conforme a los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el pliego y en sus respectivas enmiendas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá publicó la Enmienda N.º 3 al Pliego de Precalificación de la iniciativa del Corredor Energético, como parte del proceso que desarrolla para seleccionar al futuro concesionario de este proyecto estratégico para el país.

La etapa de precalificación comenzó el 30 de enero de 2026 con la publicación del pliego correspondiente y ha sido actualizada en varias ocasiones. La Enmienda N.° 1 fue divulgada el 27 de marzo, mientras que la Enmienda N.° 2 se publicó el 29 de mayo de este año.

Según informó la entidad canalera, la publicación del pliego de precalificación, el período de consultas, la emisión de enmiendas y las extensiones de plazo forman parte de los mecanismos contemplados en el Reglamento de Concesiones de la ACP. Estas herramientas buscan facilitar la interacción entre los interesados y la organización durante el proceso de selección.

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La documentación presentada por las empresas participantes será evaluada conforme a los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el pliego y en sus respectivas enmiendas.

El proyecto del Corredor Energético forma parte de la estrategia del Canal de Panamá para ampliar las capacidades logísticas del país y aprovechar nuevas oportunidades en el mercado energético internacional. La iniciativa busca fortalecer la conectividad logística y energética de Panamá, además de atraer la participación de empresas interesadas en desarrollar infraestructura complementaria a las operaciones del Canal.

La ACP destacó que esta propuesta responde a las tendencias actuales del comercio y transporte internacional de productos energéticos, al tiempo que contribuye al fortalecimiento de la competitividad nacional y a la visión estratégica de largo plazo del país.

La Enmienda N.° 3 ya se encuentra disponible para consulta en el portal de concesiones del canal de Panamá, donde los interesados pueden acceder a los detalles actualizados del proceso de precalificación.