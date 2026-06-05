Vicepresidente de EEUU critica gestión de Reino Unido en ‘indignante’ asesinato de estudiante

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, condenó el manejo que le dio el Reino Unido al asesinato de un estudiante blanco por parte de un hombre sij.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, condenó el manejo que le dio el Reino Unido al asesinato de un estudiante blanco por parte de un hombre sij, vinculándolo a lo que él llamó el declive de la civilización causado por la migración masiva.

"Henry Nowal murió de la misma manera en que muere la civilización: abandonado, esposado por autoridades que ni confiaron ni se preocuparon por él, y acusado de crímenes de odio que no cometió", dijo Vance en X. "Su asesinato es tan trágico como indignante", añadió.

Henry Nowak, de 18 años, fue apuñalado por Vickrum Digwa, un hombre sij de 23 años, cuando regresaba de una fiesta en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, el 3 de diciembre de 2025. Su caso ha sido altamente politizado en Reino Unido.

Nowak fue esposado por la policía mientras yacía en el piso herido. En un video se le oye decir con voz débil: "No puedo respirar".

Un juez condenó el lunes a Digwa a al menos 21 años de cárcel por el asesinato del joven y por mentir a la policía diciendo que el estudiante había proferido insultos racistas.

"Hoy debería seguir vivo, y lo estaría si las últimas generaciones de élites europeas se hubieran mantenido firmes frente a las políticas de autodesprecio y la invasión masiva de migrantes, muchos de los cuales desprecian a Occidente y a quienes lo aman", añadió Vance.

El actuar de los agentes desencadenó fuertes críticas de la extrema derecha y provocó esta semana escenas de violencia entre manifestantes enfurecidos y policías.