ACP avanza en el proceso de precalificación de Corozal y Telfers con nueva enmienda

La documentación presentada por los participantes será evaluada bajo criterios técnicos, financieros y legales definidos en el pliego y sus respectivas enmiendas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá publicó la Enmienda N.° 3 al Pliego de Precalificación de la iniciativa de las terminales portuarias de transbordo de contenedores de Corozal y Telfers, como parte del proceso de selección del futuro concesionario de este proyecto estratégico.

La etapa de precalificación de esta iniciativa inició el 30 de enero de 2026 con la publicación del pliego base. Posteriormente, el proceso ha sido actualizado mediante la Enmienda N.° 1, publicada el 30 de marzo de 2026, y la Enmienda N.° 2, divulgada el 29 de mayo del mismo año.

Según informó la entidad, la publicación del pliego, el período de consultas, la emisión de enmiendas y las extensiones de plazo forman parte de los mecanismos establecidos en el Reglamento de Concesiones de la ACP. Estos procedimientos permiten la interacción entre los interesados y la administración del proceso, garantizando transparencia en la selección.

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La documentación presentada por los participantes será evaluada bajo criterios técnicos, financieros y legales definidos en el pliego y sus respectivas enmiendas.

El proyecto de terminales portuarias de Corozal y Telfers tiene como objetivo fortalecer la conectividad logística de Panamá, ampliar las capacidades complementarias al canal de Panamá y responder a la evolución del comercio marítimo internacional. La iniciativa busca además consolidar un sistema portuario más competitivo y eficiente, en línea con la estrategia de desarrollo logístico del país.

La ACP destacó que la Enmienda N.° 3 ya se encuentra disponible en el portal de concesiones del Canal de Panamá para consulta de los interesados.