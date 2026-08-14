Mundial de Flag Football 2026 | La selección de Panamá femenina está en la siguiente ronda

Las canaleras vencieron a Japón tras caer en el debut ante Canadá, con Carolina Ojo Atencio y Orlanda Castro como figuras ofensivas.

Panamá/La selección femenina de flag football de Panamá cerró la fase de grupos del Mundial de Flag Football de la IFAF, que se disputa en Düsseldorf, Alemania, con marca de 2 victorias y 1 derrota, ubicándose en la segunda posición del Grupo D y asegurando su boleto a cuartos de final.

Las panameñas vinieron de menos a más en su participación. En el debut cayeron 27-14 ante Canadá, uno de los conjuntos más fuertes del certamen. Pese a la derrota, Carolina Ojo Atencio tuvo una actuación destacada: además de anotar, terminó como la líder panameña en recepciones con 10 catches y firmó el primer touchdown del equipo en este Mundial. La otra anotación panameña llegó por parte de Clarisse Castillo Escobar.

En su segundo compromiso, Panamá reaccionó con una contundente victoria 37-13 sobre Japón. La mariscal de campo Orlanda Castro comandó la ofensiva panameña con 3 pases de touchdown, mientras que Clarisse Castillo volvió a destacar, esta vez como líder de recepciones con 7 catches.

Para cerrar la ronda inicial, Panamá se impuso 12-6 ante Brasil, resultado que le permitió finalizar con marca de 2-1 en el Grupo D y avanzar a la ronda de cuartos de final del Mundial, un paso clave en la búsqueda de uno de los dos cupos directos a Los Ángeles 2028.

En cuartos de final, las panameñas se medirán ante Gran Bretaña, en un duelo que definirá su avance a semifinales del certamen.