¡Vuelve la acción del Football Americano en Panamá! La PMFL arranca con choque internacional y debutantes

Panamá/El ovoide volverá a volar en el territorio nacional. Este sábado 15 de agosto se dará el esperado Kickoff 2026 de la Panama Mayor Football League (PMFL), la cita deportiva tendrá como escenario el Estadio Emilio Royo, ubicado en Juan Díaz y los fanáticos podrán ingresar a las instalaciones desde las 4:30 p.m. para disfrutar de una doble cartelera que promete emociones de principio a fin.

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El crecimiento del torneo y la expectativa general se sienten con fuerza dentro de la organización. "Este Kickoff 2026 marca un antes y un después para el football americano en Panamá. No solo le damos la bienvenida a una nueva franquicia local que amplían nuestra base de talento, sino que también cruzamos fronteras e incluimos una franquicia extranjera, un hecho histórico. El Estadio Emilio Royo será una verdadera fiesta familiar este sábado, y estamos listos para brindar el espectáculo que la fanaticada se merece", declaró con entusiasmo Gino Gómez Pedriel, presidente de la PMFL.

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El debut de las Águilas y el orgullo C3.

La jornada inaugural comenzará a las 5:00 p.m. con el enfrentamiento entre las Águilas Doradas y los Colón Eagles. El encuentro marca el debut absoluto de las Águilas Doradas en la PMFL, bajo la dirección estratégica del Coach Carlos "Poty" Flores. Por su parte, los Colón Eagles se presentan con un roster renovado que equilibra experiencia y juventud. La franquicia destaca por su energía y un firme compromiso con el desarrollo del football americano en su provincia. Con un roster compuesto en un 95% por jugadores colonenses —talento puro 100% C3— el equipo buscará imponer condiciones de la mano de su nuevo Head Coach, Sterry Etheridge.

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Duelo estelar de calibre internacional

A las 8:00 p.m. el emparrillado vibrará con el plato fuerte de la noche: un choque internacional entre los Raptors y los Hunters de Medellín. Los Raptors, actuales campeones de la liga, saltarán al terreno dispuestos a defender su corona con una plantilla notablemente reforzada. La ofensiva jurásica estará comandada por el Coach Raúl "Gator" Esquivel, haciendo mancuerna en el staff técnico con el Coach Danello Codrington. El desafío no será sencillo.

Los Hunters de Medellín hacen su debut oficial en la liga panameña llegando directamente desde la hermana república de Colombia. El conjunto de Medellín, dirigido por el Coach José López, busca demostrar que tiene el talento necesario para competir al más alto nivel en Panamá. Se extiende una invitación especial a toda la comunidad colombiana residente en el país para que asista a respaldar y alentar a su equipo.

Las entradas para este evento ya están disponibles y se pueden adquirir de forma digital a través de la plataforma Ticketplus. Para no perderse ningún detalle del torneo, fotos, videos, estadísticas y tablas de posiciones, la liga invita a los aficionados a visitar su sitio web oficial www.pmfl.com.pa. Asimismo, se habilitaron coberturas y contenidos exclusivos en las redes sociales oficiales bajo el usuario PMFL507 en las plataformas de YouTube, Instagram, TikTok y Facebook.

Nota cortesía de la PMFL Media Lic. Carlos Paredes