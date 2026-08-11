Damaris Young tras la histórica actuación en Santo Domingo 2026: 'Panamá demostró que tiene con qué competir al más alto nivel'

Luego del histórico desempeño de la delegación panameña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 , la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young , analizó en entrevista para TVN Noticias las claves detrás del éxito deportivo, la efectividad del plan estratégico rumbo a Los Ángeles 2028 y los innovadores programas de detección de talento que se ejecutan en el país.

Panamá/Panamá firmó en Santo Domingo 2026 su actuación más destacada en las últimas siete décadas, alcanzando 24 medallas en total (8 de oro, 8 de plata y 8 de bronce) y ubicándose en el octavo lugar del medallero regional.

"Panamá logró su mejor actuación histórica desde 1966 y la mayor cantidad de oro desde 1950", destacó Young. "Hoy el programa deportivo de estos Juegos convoca a más de 6,200 atletas de 37 países. Después de los Juegos Olímpicos, es el evento multideportivo más grande del mundo, por lo que el éxito de nuestros atletas es superlativo".

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Las claves del éxito: Planificación estratégica y trabajo conjunto

La titular del COP enfatizó que estos resultados no son fruto del azar, sino del cumplimiento de una hoja de ruta clara trazada en conjunto con Pandeportes tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

Factores determinantes del rendimiento:

Efectividad federativa: Más del 51% de las federaciones nacionales participantes lograron subir al podio.

Más del participantes lograron subir al podio. Red Nacional de Entrenadores: Implementación de programas inéditos para fortalecer la preparación técnica.

Implementación de programas inéditos para fortalecer la preparación técnica. Infraestructura de nivel: Adecuaciones y equipamiento clave en el Centro de Alto Rendimiento.

Adecuaciones y equipamiento clave en el Centro de Alto Rendimiento. Impacto socioeconómico: La dirigenta reveló que por cada dólar invertido en eventos como los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al país le retornaron $2.99 en impacto económico, sumado al legado social.

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Objetivo: Máxima representación en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Con la mirada puesta en la siguiente parada del ciclo olímpico —los Juegos Panamericanos—, el Comité Olímpico de Panamá mantiene sus indicadores de gestión orientados a la cita olímpica de 2028.

"¿Cuál es la meta más importante? Panamá quiere llevar a Los Ángeles 2028 la mayor cantidad de atletas y la mayor cantidad de disciplinas deportivas de nuestra historia", afirmó la presidenta del COP.

Tecnología e Inteligencia Artificial para el semillero nacional

En alianza con el Ministerio de Educación (MEDUCA), Panamá ejecutó el Proyecto Nacional de Detección de Talento durante los Juegos Clasificatorios Estudiantiles, evaluando a más de 1,300 niños a nivel nacional.

Evaluación independiente: El proceso cuenta con investigadores internacionales para garantizar la objetividad en las mediciones.

El proceso cuenta con investigadores internacionales para garantizar la objetividad en las mediciones. Uso de Inteligencia Artificial: Las métricas físicas y biológicas se procesan mediante herramientas de IA para identificar parámetros de alto rendimiento.

Las métricas físicas y biológicas se procesan mediante herramientas de IA para identificar parámetros de alto rendimiento. Resultados en diciembre: En el último mes del año se presentarán oficialmente los niños seleccionados que integrarán las academias de desarrollo deportivo.

Un mensaje de inspiración para el país

Para cerrar, Damaris Young extendió su reconocimiento a los atletas, entrenadores y autoridades gubernamentales por el compromiso demostrado en cada escenario de competencia:

"Agradezco a los atletas porque el esfuerzo que vi cada día es para quitarse el sombrero. Al pueblo panameño le digo que sigamos inspirándonos y creyendo en el talento nacional. Panamá tiene con qué y vamos a seguir trabajando duro para seguir dándole alegrías al país".