Pase-U del Ifarhu: Entrega de beneficio inició en Colón ¿en qué se está usando?

La entrega de tarjetas en la provincia de Colón se extenderá hasta la próxima semana, con una programación que busca atender a más de 40 mil padres de familia durante esta jornada correspondiente al año lectivo 2026.

Padres de familia acudieron desde tempranas horas de este martes al gimnasio del Instituto Rufo A. Garay, en la provincia de Colón, para retirar las tarjetas correspondientes al beneficio del Pase-U.

La jornada se extenderá hasta la próxima semana y contempla la entrega a más de 40 mil padres de familia de estudiantes beneficiarios.

El director general del Ifarhu, Carlos Godoy, informó que hasta el momento se han entregado más de 108 mil tarjetas, correspondientes a más de 128 mil estudiantes.

Además, se han descargado más de 225 mil tarjetas, mientras que el desembolso realizado supera los 21 millones de dólares.

De este monto, los beneficiarios ya han utilizado más de 15 millones de dólares.

"Los que están retirando hoy ya pueden hacer uso inmediato de ese dinero", explicó Godoy.

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¿En qué se está utilizando el dinero?

Las estadísticas del Ifarhu muestran que el principal destino del beneficio es la alimentación.

Según Godoy, el 70 % del dinero depositado ha sido utilizado en comida, mientras que el 30 % restante se distribuye entre útiles escolares, materiales, medicamentos, restaurantes y otros gastos relacionados con el propósito del programa.

El funcionario destacó que el objetivo es que el beneficio contribuya directamente al bienestar y la educación de los estudiantes.

Entrega en Colón

En Colón se ha establecido una programación para atender aproximadamente 5 mil personas por día.

De acuerdo con la logística implementada por el Ifarhu en otras provincias, la institución espera que la mayor parte de la jornada de entrega quede atendida entre las 10:30 y 11:00 de la mañana.

Godoy explicó además que la programación por colegios no impide que beneficiarios de otras zonas de la provincia puedan acudir a retirar sus tarjetas.

Incluso, quienes trabajan en la Zona Libre de Colón y residen en otras provincias podrían aprovechar su presencia en la ciudad para realizar el retiro, según explicó el director.

También buscan ampliar los puntos de pago

El Ifarhu trabaja junto a la Caja de Ahorros para habilitar puntos de pago que permitan a los beneficiarios utilizar las tarjetas una vez sean retiradas.

La institución también busca aprovechar este proceso para promover la educación financiera, ya que la concentración de los beneficios en una sola tarjeta permitiría a las familias organizar mejor sus gastos.

El beneficio tiene restricciones sobre los productos y servicios que pueden adquirirse.

Entre los artículos que no pueden comprarse con la tarjeta están:

Alcohol

Cigarrillos

Combustible

Servicios de salones de belleza

El dinero debe utilizarse en productos y servicios relacionados con la alimentación, educación, salud y bienestar de los estudiantes.

La entrega de tarjetas en la provincia de Colón se extenderá hasta la próxima semana, con una programación que busca atender a más de 40 mil padres de familia durante esta jornada correspondiente al año lectivo 2026.

Información de Néstor Delgado