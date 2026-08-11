Sinaproc emite aviso por mareas máximas de hasta 5.18 metros en el Pacífico
Sinaproc advirtió que si las mareas máximas coinciden con lluvias, podrían incrementarse los niveles de ríos y quebradas, generando inundaciones en áreas vulnerables.
Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por mareas máximas en el sector Pacífico de Panamá, vigente desde las 3:34 p.m. del miércoles 12 de agosto hasta las 6:59 a.m. del lunes 17 de agosto de 2026.
De acuerdo con el análisis científico, las mareas podrían alcanzar hasta 17.0 pies, equivalentes a 5.18 metros, durante este periodo.
Las mayores alturas se prevén para el sábado 15 de agosto, cuando se registrará una marea de 17.0 pies (5.18 metros) a las 5:40 a.m. También se esperan mareas de hasta 16.8 pies durante el viernes 14 y domingo 16 de agosto.
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El aviso contempla los siguientes horarios y alturas máximas:
- Miércoles 12: 3:34 p.m. -16.1 pies (4.91 m)
- Jueves 13: 4:07 a.m. — 16.2 pies (4.94 m) y 4:25 p.m. — 16.6 pies (5.06 m)
- Viernes 14: 4:55 a.m. y 5:12 p.m. — 16.8 pies (5.12 m)
- Sábado 15: 5:40 a.m. — 17.0 pies (5.18 m) y 5:55 p.m. — 16.6 pies (5.06 m)
- Domingo 16: 6:21 a.m. — 16.8 pies (5.12 m) y 6:36 p.m. — 16.0 pies (4.88 m)
- Lunes 17: 6:59 a.m. — 16.3 pies (4.97 m)
Sinaproc advirtió que si las mareas máximas coinciden con lluvias, podrían incrementarse los niveles de ríos y quebradas, generando inundaciones en áreas vulnerables.
Ante estas condiciones, la entidad recomendó mantener especial vigilancia sobre niños, adultos mayores y personas con discapacidad, evitar acercarse a ríos, quebradas y zonas propensas a inundaciones durante periodos de lluvia y marea alta, y no cruzar ríos, quebradas o calles con corrientes de agua.
El Centro de Operaciones de Emergencias Nacional mantiene la vigilancia y el monitoreo en las zonas vulnerables.
Para emergencias, Sinaproc mantiene habilitados los números 520-4426 y 911.
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