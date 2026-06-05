MiAmbiente capacita a líderes comunitarios de Chiriquí para fortalecer la conservación de anfibios y reptiles

El objetivo fue fortalecer las capacidades de los participantes para que actúen como promotores de buenas prácticas ambientales y multiplicadores de conocimientos en sus respectivos sectores.

Chiriquí/Un total de 50 líderes ambientales comunitarios de la provincia de Chiriquí participaron en una jornada de capacitación organizada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbienta), enfocada en la conservación de anfibios y reptiles, especies consideradas fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y la salud ambiental.

La actividad fue desarrollada por la Sección de Cultura Ambiental de la entidad y reunió a representantes de los distritos de Boquete, Tierras Altas, Gualaca, Bugaba, Boquerón y Renacimiento, quienes recibieron herramientas y conocimientos para promover la protección de la biodiversidad en sus comunidades.

La capacitación estuvo a cargo de la herpetóloga Michelle Quiroz, investigadora del Centro de Investigación I4 de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y de la bióloga Estefanie Barrios, asesora de Gestión Ambiental Comunitaria.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la conservación de la herpetofauna, los efectos del cambio climático, el liderazgo ambiental y la organización comunitaria. El objetivo fue fortalecer las capacidades de los participantes para que actúen como promotores de buenas prácticas ambientales y multiplicadores de conocimientos en sus respectivos sectores.

🔗Puedes leer: Avispa única en el mundo descubierta en el país es incorporda a colección científica de la Universidad de Panamá

Quiroz explicó que los anfibios y reptiles desempeñan un papel esencial dentro de los ecosistemas, ya que contribuyen al control biológico de diversas especies y funcionan como indicadores de la calidad ambiental.

La especialista también destacó la importancia de fomentar iniciativas de ciencia ciudadana y talleres comunitarios que permitan generar mayor conciencia sobre la protección de estas especies tanto en áreas urbanas como rurales de la provincia.

Según MiAmbiente, este tipo de actividades forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la participación ciudadana en la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del país.

La institución reiteró su compromiso de continuar impulsando programas de formación ambiental que promuevan prácticas sostenibles y fortalezcan el liderazgo comunitario como herramienta para la protección del patrimonio natural de Panamá.