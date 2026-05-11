Investigadores de la Universidad de Panamá descubren tres nuevas especies de árboles en bosques nubosos

El descubrimiento científico fue publicado recientemente en la revista internacional Phytotaxa, una de las publicaciones especializadas más reconocidas en taxonomía botánica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de investigadores vinculados a la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y al Herbario PMA de la Universidad de Panamá logró identificar y describir formalmente tres nuevas especies de árboles del género Scottmoria, halladas en los bosques nubosos tropicales del país.

El descubrimiento científico fue publicado recientemente en la revista internacional Phytotaxa, una de las publicaciones especializadas más reconocidas en taxonomía botánica. El estudio, titulado “Three new species of Scottmoria (Lecythidaceae), from the tropical cloud forest of Panama”, fue desarrollado por los investigadores Juvenal E. Batista Guerra, de la Universidad de Panamá, y Ghillean T. Prance, del Royal Botanic Gardens de Kew, en el Reino Unido.

Las nuevas especies fueron nombradas como Scottmoria santafeensis, Scottmoria ilianacisneroi y Scottmoria gracie. De acuerdo con la investigación, estos árboles fueron encontrados en ecosistemas de alta biodiversidad y de difícil acceso dentro del Parque Nacional Santa Fe, en la provincia de Veraguas, así como en Cerro Pirre y Cerro Sapo, ubicados en el Parque Nacional Darién.

El estudio científico describe las características morfológicas de cada especie y aporta información relacionada con su distribución, hábitat, ecología, fenología y estado de conservación. Además, la publicación incluye mapas de distribución y láminas fotográficas de las especies descubiertas.

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, destacó que este hallazgo fortalece la proyección internacional de las investigaciones desarrolladas por la casa de estudios superiores y reafirma el papel de Panamá como un territorio clave para el descubrimiento de nuevas especies en la región neotropical.

El hallazgo representa un importante aporte para la ciencia y el conocimiento de la biodiversidad panameña, especialmente en ecosistemas de montaña y bosques nubosos, considerados entre los ambientes más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

Los investigadores explicaron que el género Scottmoria pertenece a la familia Lecythidaceae, un grupo botánico de especies arbóreas tropicales de gran importancia ecológica. Según el artículo científico, las nuevas especies presentan características particulares en sus semillas y flores, lo que permitió diferenciarlas de otras especies previamente registradas.

La publicación también refuerza el valor científico de las áreas protegidas panameñas y consolida a Panamá como uno de los principales corredores biológicos de Mesoamérica. En los últimos años, distintas investigaciones botánicas han incrementado el número de especies documentadas en los bosques nubosos del país.

Para la Universidad de Panamá, el descubrimiento constituye además un reconocimiento al trabajo de investigación desarrollado desde sus laboratorios, herbarios y expediciones científicas de campo.

El hallazgo ocurre en un contexto global marcado por la pérdida acelerada de ecosistemas, situación que amenaza especies que incluso podrían desaparecer antes de ser identificadas por la ciencia. Especialistas consideran que este tipo de investigaciones son fundamentales para fortalecer las políticas de conservación y ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad tropical.

La investigación fue publicada en la edición 747 de Phytotaxa y forma parte de los esfuerzos internacionales por ampliar el conocimiento taxonómico de la flora mesoamericana.