Mundial 2026: La selección de Irán obtiene visados para ingresar a México

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Therán, Irán/La selección nacional de fútbol de Irán obtuvo los visados para viajar a México, donde tendrá su campo base durante el Mundial, anunció la televisión estatal del país citando al embajador en Turquía, donde se encuentran los jugadores.

"Los visados de los jugadores iraníes se han expedido en 48 horas, sin su presencia física y sin toma de huellas dactilares en la embajada de México", declaró el embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

Por el momento la selección iraní, que tendrá su campo base en Tijuana, no tiene visados para entrar en Estados Unidos, donde disputará los tres partidos de la primera fase.

Los iraníes deben disputar sus dos primeros partidos en Los Ángeles: contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio.

Su último encuentro de la primera fase será contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

Actualmente concentrado en la ciudad turca de Antalya, el equipo llegará a México el domingo, previa escala el sábado en España.

Irán debe disputar un partido amistoso contra Mali el jueves en Antalya, después de haberse enfrentado allí a Gambia el viernes (victoria por 3-1).

La guerra en Oriente Medio, iniciada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha perturbado la preparación del equipo persa para el torneo organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México.

La federación tenía previsto instalar su campamento base en Tucson (Arizona), pero finalmente optó por desplazarlo a Tijuana, en el norte de México.

Actualmente concentrado en la ciudad turca de Antalya, el equipo nacional iraní partirá "a las 15H20 del sábado 6 de junio y debería llegar a México a la 01H30 del domingo 7 de junio", dijo el servicio de prensa en un comunicado.

Los jugadores iraníes esperan todavía sus visados para Estados Unidos, donde deben disputar los tres partidos de la fase de grupos del torneo que se celebra del 11 de junio al 19 de julio.

A principios de esta semana, tampoco disponían de visados para México, aunque el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, afirmó el lunes que esperaban obtenerlos el martes o el miércoles.

Los iraníes deben disputar sus dos primeros partidos en Los Ángeles: contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio.

Su último encuentro de la primera fase será contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.