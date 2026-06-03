Enfermedades respiratorias siguen en aumento: influenza suma 43 fallecidos

Autoridades sanitarias reiteraron el llamado a fortalecer las medidas preventivas para reducir la propagación de enfermedades transmisibles.

Panamá/Las enfermedades respiratorias continúan representando uno de los principales desafíos para la salud pública en Panamá. De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico correspondiente a la semana 19 de 2026, del 10 al 16 de mayo, la influenza ha causado 43 muertes en lo que va del año, mientras que miles de casos de infecciones respiratorias y dengue siguen bajo vigilancia en todo el país.

El reporte del Ministerio de Salud (Minsa) detalla que durante la semana analizada se notificó una nueva defunción por influenza y se actualizó otra correspondiente a la semana anterior. Más de la mitad de los fallecimientos registrados (55.8%) se concentraron en personas de 65 años y más.

Los datos también reflejan que ninguna de las personas fallecidas había recibido la vacuna contra la influenza durante la temporada actual. Además, el 82% tampoco estaba vacunado en la temporada 2025. La mayoría presentaba factores de riesgo asociados a la edad avanzada o padecimientos metabólicos, cardiovasculares y renales.

En cuanto al síndrome gripal, se reportaron 752 nuevos casos durante la semana 19, elevando el acumulado anual a 15,313. Por su parte, las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen bronconeumonías y neumonías, sumaron 370 nuevos casos, para un total de 6,695 en lo que va del año.

La malaria también mantiene una incidencia significativa. Durante la semana se registraron 43 nuevos contagios, alcanzando un acumulado de 3,735 casos a nivel nacional.

En el caso del dengue, el país acumula 2,581 casos. De estos, 2,253 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 311 presentan signos de alarma y 17 han sido clasificados como dengue grave.

La leishmaniasis continúa mostrando una tendencia sostenida, con 82 nuevos casos reportados en la semana evaluada y un acumulado de 1,067 casos durante 2026.

Mientras tanto, otras enfermedades transmitidas por vectores presentan cifras más bajas. El zika no registra casos en lo que va del año, mientras que chikungunya acumula cuatro casos. La fiebre por virus Oropouche mantiene siete casos confirmados y no reportó nuevos contagios durante la semana.

Respecto a los hantavirus, las autoridades no notificaron nuevos casos de fiebre por hantavirus ni de síndrome cardiopulmonar asociado durante el periodo analizado, aunque se actualizó un caso correspondiente a semanas anteriores. Ambas condiciones mantienen nueve casos acumulados cada una.

La leptospirosis tampoco registró nuevos casos en la semana 19, aunque el acumulado anual se sitúa en 22. Por su parte, los casos de gusano barrenador en humanos permanecen en 46 durante 2026, sin nuevos reportes recientes.

En relación con la viruela símica (Mpox), el sistema de vigilancia epidemiológica no notificó nuevos casos y el acumulado nacional se mantiene en seis.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a fortalecer las medidas preventivas para reducir la propagación de enfermedades transmisibles, entre ellas el lavado frecuente de manos, la vacunación, el consumo de agua potable, la limpieza de los entornos y la protección al momento de toser o estornudar.

También te puede interesar: Rectora de la Unachi, Etelvina de Bonagas, presentó su renuncia ante el Consejo General Universitario