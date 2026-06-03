Panamá vs República Dominicana: Todo listo para el partido de despedida de la 'Sele' en el Rommel Fernández

El gerente de Comunicaciones de Fepafut explicó que las puertas del estadio se abrirán a las 5:00 p.m. para permitir el ingreso de los aficionados y el disfrute de las actividades organizadas en el FanFest, mientras que el partido comenzará a las 7:45 p.m.

Ciudad de Panamá/El ambiente previo al partido entre Panamá y República Dominicana comienza a sentirse desde tempranas horas en los alrededores del estadio Rommel Fernández, donde aficionados de distintas edades expresaron su entusiasmo por el encuentro que servirá como despedida de la Selección Nacional antes de emprender su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre los aficionados se encontraba Emma, una niña de seis años que aseguró estar lista para apoyar a Panamá y pronosticó una victoria de cinco goles para la selección. Su madre, Marukel, también manifestó su confianza en el equipo nacional y señaló que espera un triunfo panameño, destacando a Cristian Martínez entre sus jugadores favoritos.

Otros seguidores compartieron pronósticos similares. Eugenio consideró que Panamá ganará 2-0 y afirmó que el conjunto nacional ha demostrado tener méritos suficientes para seguir avanzando en sus compromisos internacionales.

Por su parte, Juan Rodríguez apostó por una victoria 2-1 y expresó su admiración por el capitán Aníbal Godoy.

Joel Rodríguez también pronosticó un triunfo 2-1 y señaló a Adalberto Carrasquilla como uno de los futbolistas que espera ver destacar en el encuentro.

La expectativa entre los aficionados se mantiene alta de cara a un partido que reunirá a más de 22 mil personas en el coloso de Juan Díaz.

Federación prepara espectáculo para la despedida

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que el encuentro estará acompañado por una serie de actividades para los aficionados antes, durante y después del partido.

El gerente de Comunicaciones de la Fepafut, Pedro Vita, indicó que la jornada marcará el inicio de la cuenta regresiva para el viaje de la selección rumbo al Mundial de 2026.

Vita explicó que las puertas del estadio se abrirán a las 5:00 p.m. para permitir el ingreso de los aficionados y el disfrute de las actividades organizadas en el FanFest, mientras que el partido comenzará a las 7:45 p.m.

Según detalló, la programación incluirá presentaciones artísticas, espectáculos, entretenimiento para los asistentes y fuegos artificiales.

Vita destacó además que el encuentro registra un soldout, lo que representaría el sexto o séptimo partido consecutivo con boletos agotados para la selección nacional.

Llamado a mantener el buen comportamiento

Vita también resaltó el comportamiento mostrado por los aficionados panameños en los últimos años durante los partidos de la selección.

Indicó que se mantendrán las medidas de seguridad habituales y recordó a los asistentes las restricciones vigentes dentro del estadio, incluyendo la prohibición de ingresar artículos no autorizados, invadir el terreno de juego o realizar expresiones discriminatorias.

Asimismo, recomendó a los fanáticos llegar con anticipación para evitar contratiempos y aprovechar las actividades programadas en los alrededores del estadio.

Operativo de tránsito para más de 22 mil asistentes

Ante la masiva afluencia de público prevista para el encuentro, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT), anunció un operativo especial para agilizar la movilidad vehicular y peatonal en los alrededores del estadio.

El teniente Isidro Díaz informó que se desplegarán 45 agentes de tránsito en distintos puntos estratégicos para regular la circulación y atender posibles congestionamientos.

Los policías estarán encargados de la agilización vial, el manejo de semáforos, cierres, desvíos y control de la movilidad en las inmediaciones del estadio.

Las autoridades recomendaron a los conductores que no asistieran al partido utilizar rutas alternas debido al aumento esperado en el tráfico vehicular en el sector.

También se informó que habrá dos accesos principales habilitados para el ingreso de los aficionados: uno ubicado en el área cercana al Centro de Operaciones de Emergencia y otro en las inmediaciones del Crown Casino.

Los pasos peatonales estarán bajo supervisión de inspectores de tránsito para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades hicieron un llamado tanto a conductores como a peatones para que mantengan la prudencia y sigan las indicaciones del personal desplegado durante la actividad.

El encuentro ante República Dominicana servirá como despedida oficial de la selección panameña ante su afición antes de iniciar su participación en el escenario mundialista, en una jornada que combinará fútbol, entretenimiento y celebración para los seguidores de la Marea Roja.

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