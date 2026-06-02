¿Compró boletos o paquetes para el Mundial? Esto debe hacer para evitar estafas

En el caso de los paquetes de viaje y boletos para los encuentros deportivos, la entidad recordó la importancia de conservar toda la documentación relacionada con la compra.

Ciudad de Panamá/La fiebre mundialista ha impulsado la compra de boletos, paquetes de viaje, televisores y equipos electrónicos entre los aficionados que se preparan para disfrutar de la máxima cita del fútbol. Sin embargo, las autoridades advierten que este aumento en el consumo también puede ser aprovechado por estafadores.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a los consumidores tomar medidas de precaución al momento de adquirir productos y servicios vinculados al Mundial, especialmente en compras realizadas por internet o a través de terceros.

En el caso de los paquetes de viaje y boletos para los encuentros deportivos, la entidad recordó la importancia de conservar toda la documentación relacionada con la compra, incluyendo contratos, recibos de pago, comprobantes de transferencias bancarias, correos electrónicos y conversaciones por aplicaciones de mensajería.

”Solamente podemos ayudar a los consumidores cuando la empresa está físicamente en Panamá. A la hora de usted venir a poner la queja, nosotros comenzamos el proceso de administrativo y como la Acodeco, debemos ir a notificar a la empresa personalmente, si la empresa no tiene lugar físico, no podemos hacer las gestiones correspondientes”, indicó Omar Medina, protección al consumidor de la Acodeco.

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Estos documentos pueden resultar fundamentales en caso de que el consumidor necesite presentar una reclamación o denuncia por incumplimientos, fraudes o posibles estafas.

La Acodeco también recomendó a quienes estén adquiriendo artículos electrónicos, como televisores o equipos de sonido, verificar varios aspectos antes de concretar la compra.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Verificar que el producto cuente con la información correspondiente y no presente irregularidades.

Confirmar que el precio esté visible y claramente identificado.

Revisar que la publicidad ofrecida coincida con las características reales del artículo.

Solicitar y conservar la garantía del producto.

“Debe de tener una fecha de inicio, una fecha de finalización, y si solamente tiene una cantidad específica de productos y van a hacer un descuento extremadamente módico, deben establecer cuantos productos hay para que el consumidor sepa que es hasta que se agote existencia”, explicó Ramón Abadi, administrador de Acodeco.

La entidad recordó que los consumidores tienen derecho a recibir información clara y veraz sobre los bienes y servicios que adquieren, así como a presentar reclamos cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.

Las quejas y denuncias pueden ser reportadas a través de la aplicación Sindi, las redes sociales oficiales de la institución o mediante el portal web de la Acodeco.

Con información de Yenny Caballero