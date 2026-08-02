Violento choque en la Autopista Arraiján-La Chorrera deja dos víctimas fatales; auto quedó destruido

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. Las partes del vehículo quedaron esparcidas en la maleza, y una tercera persona permanece hospitalizada.

Un fatal accidente de tránsito se registró en las primeras horas de esta madrugada en la autopista Arraiján-La Chorrera, cuando un vehículo colisionó contra un objeto fijo, dejando como saldo dos jóvenes muertos y un tercero herido de gravedad.

La violencia del choque esparció fragmentos del automóvil a varios metros del punto de colisión. El mayor Luis Poyato, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, explicó que: "aparentemente el conductor del vehículo pierde el control del mismo, sale de la cinta de rodamiento e impacta con este letrero de señalización".

Según las autoridades, la geometría de la vía en ese sector específico pudo haber influido en el percance. Poyato recordó que "en esta vía hay una pendiente antes de llegar a este punto (el lugar donde se registró el accidente)", y añadió que la autopista está debidamente señalizada con un letrero que limita la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora.

Lamentablemente, dos de los ocupantes, ambos varones de corta edad, fallecieron en el acto a causa de las graves lesiones sufridas en el impacto. Una tercera persona, también joven, logró ser rescatada con vida y en este momento recibe atención médica en un centro hospitalario, donde su estado de salud se reporta como delicado.

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Ante el preocupante incremento de siniestros viales, el mayor Poyato hizo un enérgico llamado a la prudencia: "Recomendamos no exceder los límites de velocidad; si va a ingerir bebidas alcohólicas, utilizar el conductor designado. De no tenerlo, utilizar el transporte selectivo colectivo". Asimismo, insistió en la importancia de "estar pendiente a las condiciones de la vía, evitar la distracción en el manejo y usar el cinturón de seguridad".

Las cifras refuerzan la gravedad de la situación. En lo que va del año, las estadísticas oficiales contabilizan más de 200 víctimas mortales a causa de accidentes de tránsito en el país, una tendencia que las autoridades buscan frenar con campañas de prevención y controles en las principales vías.