Acodeco inicia operativos para vigilar precios de combustibles en todo el país

Las inspecciones comenzaron desde las 6:00 de la mañana, coincidiendo con la entrada en vigencia de las tarifas temporales establecidas por la Secretaría Nacional de Energía mediante la Resolución Mipre 2026-00119934, que regirá hasta el próximo 12 de junio de 2026.

Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) desplegó este viernes operativo de verificación en estaciones de combustible de todo el país, con el objetivo de comprobar que se estén aplicando correctamente los nuevos precios máximos fijados por el Gobierno.

Las inspecciones comenzaron desde las 6:00 de la mañana, coincidiendo con la entrada en vigencia de las tarifas temporales establecidas por la Secretaría Nacional de Energía mediante la Resolución Mipre 2026-00119934, que regirá hasta el próximo 12 de junio de 2026.

Según informó la entidad, los operativos buscan evitar cobros indebidos a los conductores y asegurar que las estaciones respeten los precios autorizados para los combustibles líquidos.

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Acodeco advirtió que las estaciones que incumplan las disposiciones podrán enfrentar sanciones, amparadas en el Decreto Ejecutivo 489 de 2018 y la Ley 45 de 2007. La institución sostuvo que estas acciones forman parte de las medidas de vigilancia para garantizar transparencia en el mercado y proteger a los consumidores ante posibles irregularidades.

La entidad también reiteró el llamado a los usuarios para que soliciten su factura al momento de abastecerse y reporten cualquier anomalía relacionada con los precios. Las denuncias pueden realizarse a través del 311 de Atención Ciudadana o mediante las plataformas digitales habilitadas por Acodeco.

Los controles se mantendrán durante el período de vigencia de los nuevos precios establecidos por la Secretaría de Energía.

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