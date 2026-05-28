La batalla de Zoe: una bebé que necesita un trasplante de hígado urgente

Su madre solicita ayuda económica para poder realizar un trasplante de hígado que permita salvar la vida de la pequeña. La cirugía se efectuaría en Colombia y tiene un costo de 109 mil dólares.

Ciudad de Panamá/Zoe Arboleda es una niña que, a pocos días de nacida, fue diagnosticada con atresia, cirrosis hepática tipo cuatro y citomegalovirus congénito. Desde entonces, permanece recluida en la sala de cuidados intensivos del Hospital del Niño debido a múltiples complicaciones de salud.

Su madre, Hellen Murillo, solicita ayuda económica para poder realizar un trasplante de hígado que permita salvar la vida de la pequeña. La cirugía se efectuaría en Colombia y tiene un costo de 109 mil dólares.

“Desde que tiene 27 días de nacida ha estado hospitalizada. Se encuentra actualmente en el Hospital del Niño. Hemos pasado tres veces por cuidados intensivos, paliativos y hospitalización, ya que el hígado de mi hija está en un estado demasiado crítico y no puede estar en la casa, porque la medicación que puede recibir para que su hígado tenga algo de resistencia solo se recibe en el Hospital del Niño”, expresó la madre de Zoe.

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La familia aseguró que ha tocado múltiples puertas en busca de apoyo, incluso acudieron a la Presidencia de la República para solicitar ayuda.

El tiempo, según explicó Murillo, es crucial, debido a que las enfermedades continúan deteriorando la salud de la bebé.

“Mi hija actualmente, el material tóxico del hígado se le está yendo al cerebro y eso le puede provocar un problema aún más grande. No solo sería un trasplante de hígado, sino que puede ser algo neurológico o algún otro daño que provoque en otros órganos”, indicó.

Las personas interesadas en colaborar con la pequeña Zoe pueden realizar donaciones a la cuenta de ahorro del Banco General 04-01-96-043919-2, a nombre de Hellen María Murillo.

Con información de Jocelyn Mosquera