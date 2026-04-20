Entre quimioterapias y esperanza: la lucha de Thaira por recuperar su vida

Thaira, de 14 años, fue diagnosticada a inicios de 2026 con sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta los huesos o los tejidos blandos.

Panamá/Lo que debía ser el inicio de un nuevo año lleno de esperanzas se convirtió en el comienzo de una dura batalla para la familia de Thaira Gómez. Su madre, Maribel Saucedo, recuerda con dolor el momento en que recibió la noticia.

“El 31, mientras todos celebraban, iba a empezar una nueva lucha con mi hija, con un tumor de Ewing en su pierna derecha”, relató.

Thaira, de 14 años, fue diagnosticada a inicios de 2026 con sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta los huesos o los tejidos blandos. Desde entonces, madre e hija enfrentan un proceso médico complejo que ha transformado sus vidas.

La menor fue trasladada a la Ciudad de la Salud, donde especialistas confirmaron que se trataba de un tumor maligno. Según cuenta su madre, uno de los momentos más difíciles fue cuando la adolescente, tras recibir la noticia, preguntó directamente a los médicos si iba a morir.

“Fue muy duro, ese día lloró mucho… lo primero que le preguntó al médico fue si se iba a morir”, expresó Saucedo.

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Con el avance de la enfermedad, Thaira ha perdido progresivamente la movilidad de su pierna derecha y ha tenido que someterse a sesiones de quimioterapia. Su condición requiere una cirugía de salvamento de extremidad, un procedimiento que busca evitar la amputación y recuperar la funcionalidad de la pierna.

Para ello, necesita una prótesis especializada de tibia que debe ser adquirida en el extranjero, lo que ha retrasado el proceso.

“Además de sus ligamentos y músculos, tiene una afectación en el tobillo que le provoca lo que llamamos pie caído”, explicó su madre.

El caso ha sido elevado por la Fanlyc al Despacho de la Primera Dama, en busca de apoyo para la adquisición urgente de la prótesis, indispensable para realizar la intervención quirúrgica.

Mientras esperan una respuesta, la familia mantiene la esperanza. El próximo 5 de julio, Thaira cumplirá 15 años, y su mayor deseo no es una fiesta, sino poder volver a caminar.

Con información de Jessica Román