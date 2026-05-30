Falla en sistema de transmisión deja sin electricidad a miles de personas en la capital, Coclé y Panamá Oeste

De acuerdo con un comunicado de la compañía, el incidente ocurrió a las 10:37 a.m. y fue provocado por un evento externo a su red de distribución, relacionado con el disparo de una línea de transmisión y la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 95 mil clientes en la ciudad de Panamá, Panamá Oeste y Coclé resultaron afectados por una interrupción del suministro eléctrico registrada la mañana de este viernes 30 de mayo, informó la empresa distribuidora Naturgy.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, el incidente ocurrió a las 10:37 a. m. y fue provocado por un evento externo a su red de distribución, relacionado con el disparo de una línea de transmisión y la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.

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La afectación se extendió por aproximadamente siete minutos y alcanzó a usuarios de sectores como San Francisco, Obarrio, Bella Vista, Calidonia, avenida Ricardo J. Alfaro y avenida El Paical, en la ciudad de Panamá.

También se reportaron interrupciones en comunidades de Panamá Oeste, entre ellas Arraiján, Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Gorgona, Chame, El Higo y San Carlos, así como en el distrito de Antón, en la provincia de Coclé.

Naturgy indicó que, tras registrarse la incidencia, se activaron los procedimientos establecidos y se realizaron coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho para restablecer el servicio eléctrico en las áreas afectadas.

La empresa precisó que el evento fue ajeno a su infraestructura de distribución y ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados.