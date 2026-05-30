Nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá: propuesta ganadora integra arquitectura, clima y espacio público

Tras recibir más de 300 propuestas de distintos países, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá seleccionó el diseño de los estudios Palma y Taller TO como ganador del concurso internacional para su nueva sede.

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá tiene nueva dirección arquitectónica. Tras un concurso internacional en el que se recibieron aproximadamente 360 propuestas, el museo anunció como ganadora la propuesta desarrollada en conjunto por los estudios Palma y Taller TO.

La convocatoria atrajo equipos de distintos contextos geográficos y profesionales. México fue el país con mayor cantidad de equipos participantes.

Un proceso ciego y riguroso

El concurso garantizó una evaluación imparcial: todas las propuestas se presentaron con sobre cerrado, sin revelar la identidad de los equipos, para que el jurado pudiera hacer una labor crítica sin que ningún factor externo influyera en su decisión.

El jurado estuvo integrado por siete miembros —tres internacionales y cuatro locales—, entre los cuales había cuatro arquitectos. De las aproximadamente 360 propuestas recibidas, se preseleccionaron cinco finalistas, y de entre ellas se eligió la ganadora.

Una arquitectura que responde al entorno

El jurado destacó especialmente la capacidad de la propuesta para integrar arquitectura, espacio público y experiencia cultural, así como su relación con el entorno urbano y su visión del museo como infraestructura cultural abierta y accesible.

El diseño incorpora materiales locales y toma en cuenta de forma directa el clima de Panamá. Desde la inclinación del edificio, calculada para reducir la incidencia del sol en las superficies de vidrio durante las horas de mayor intensidad, hasta el aprovechamiento de las aguas pluviales, la propuesta traduce las condiciones del trópico en decisiones arquitectónicas concretas.