Desarticulan presunta red dedicada a fabricar y distribuir drogas sintéticas en Panamá Oeste; hay 12 aprehendidos

Como resultado de la operación, las autoridades aprehendieron a 12 personas y decomisaron diversas sustancias ilícitas asociadas a la supuesta red de narcotráfico, entre ellas metanfetamina, tusi y éxtasis.

La Chorrera, Panamá Oeste/Una presunta organización criminal integrada por ciudadanos panameños y colombianos fue desarticulada durante la "Operación Síntesis", desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

Como resultado de la operación, las autoridades aprehendieron a 12 personas y decomisaron diversas sustancias ilícitas asociadas a la supuesta red de narcotráfico, entre ellas metanfetamina, tusi y éxtasis. También fueron incautadas gomitas y dulces elaborados con THC, componente psicoactivo presente en el cannabis.

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Las acciones se llevaron a cabo mediante 10 diligencias de allanamiento ejecutadas de forma simultánea en distintos puntos del país, como parte de una investigación que buscaba desarticular una estructura dedicada presuntamente a la producción y comercialización de drogas sintéticas.

De acuerdo con las pesquisas, el grupo mantenía sus principales operaciones en los distritos de Chame, La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. Las autoridades sostienen que la organización estaría vinculada a actividades relacionadas con la elaboración, almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

La entidad indicó que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.