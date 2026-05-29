Condenan a 12 personas por homicidio tras masacre en pabellón 14 de La Joyita en 2019

Tras tres semanas de juicio, el Ministerio Público logró la condena de 12 ciudadanos como autores del ataque ocurrido el 17 de diciembre de 2019 en el Centro Penitenciario La Joyita, donde murieron 13 reclusos y otros 11 resultaron heridos en el Pabellón 14.

Un jurado de conciencia declaró culpables a 12 ciudadanos por los delitos de homicidio doloso agravado en perjuicio de 13 personas, y por homicidio doloso agravado en grado de tentativa contra 11 víctimas más, en el marco del caso de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario La Joyita en 2019.

El veredicto fue alcanzado luego de tres semanas continuas de juicio, impulsado por la Sección Especializada en Homicidios/Femicidios del área Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación.

La masacre del Pabellón 14

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2019, en horas de la tarde, cuando los acusados arremetieron contra un grupo de internos recluidos en el Pabellón 14 de La Joyita. Según el expediente, los agresores utilizaron armas de fuego y armas punzocortantes para atacar a las víctimas, quienes se disponían a salir del pabellón en ese momento.

El ataque causó la muerte de 13 reclusos y dejó heridas a decenas de personas más, de las cuales 11 fueron incluidas en los cargos como víctimas de tentativa de homicidio.

Los 12 condenados fueron declarados culpables en calidad de autores directos de los hechos, según estableció el Jurado de Conciencia tras evaluar las pruebas presentadas durante el proceso.