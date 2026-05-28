Panamá logra detención con fines de extradición de alias 'El Abogado', presunto jefe de Bagdad-Santa Eduviges

La Procuraduría solicitó la detención provisional del sospechoso, quien fue arrestado en la Plaza de Santa Ana del centro de Madrid tras una alerta roja de Interpol; el proceso de extradición podría tardar entre cuatro y seis meses.

Jean Carlos Valencia, apodado "El Abogado" y señalado como presunto líder de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges, quedó detenido con fines de extradición en España tras una solicitud de la Procuraduría General de la Nación a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

La Procuraduría General de la Nación, solicitó la medida tras la Operación Combate.

Un doble golpe a la estructura

La detención de alias "El Abogado" en España se suma a la captura en Panamá de alias "Rujito", identificado también como uno de los principales cabecillas de esta célula criminal. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, calificó ambas detenciones como uno de los golpes más importantes recientes contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y homicidios en el país.

"Hemos dado con los dos principales líderes de este grupo", indicaron las autoridades durante la conferencia de prensa. Fernández reconoció que la operación impacta directamente la estructura del grupo, aunque advirtió que las investigaciones continúan y que todavía existen otros integrantes pendientes de captura.

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Viajes a Europa para coordinar el narcotráfico

Según las investigaciones, los cabecillas viajaban constantemente entre Panamá y Europa para coordinar operaciones de narcotráfico con organizaciones criminales extranjeras. Alias "El Abogado" era, según la Policía, uno de los principales responsables de coordinar negociaciones relacionadas con el envío de droga hacia territorio europeo.

"Estas personas iban realmente a hacer un tema de negociación para saber qué contaminan y qué no contaminan", señalaron las autoridades. La contaminación de contenedores se realizaba tanto dentro de puertos como en zonas de consolidación fuera de las terminales marítimas.

Además del narcotráfico, la estructura también estaría relacionada con homicidios y otros delitos violentos registrados en Panamá.

La extradición, un proceso de meses

Ayer en conferencia de prensa, el director de Interpol Panamá, Víctor García, explicó que el proceso de extradición ya inició, aunque podría tardar entre cuatro y seis meses debido a los procedimientos judiciales y diplomáticos que deben cumplirse en ambos países. "La extradición es un proceso complicado, extremadamente técnico en el aspecto jurídico", advirtió..