Fepafut: Exdirigente Ariel Alvarado agota sus recursos legales, la Corte le rechaza todos los intentos por evitar condena

Con estas decisiones judiciales los magistrados dejan expedito el camino para la ejecución de la sentencia por corrupción y blanqueo de capitales en perjuicio de la Federación Panameña de Fútbol

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de agotar todos los recursos legales para intentar revertir su condena, Ariel Alvarado, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), deberá cumplir una pena de 12 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en el sector privado.

El último intento fue un recurso de reconsideración sobre la decisión de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no admitir la casación. La decisión de los magistrados se dio al considerar este último recurso “improcedente”. La decisión fue fijada en edicto este lunes, 25 de mayo, para que las partes se notifiquen.

Antes de este recurso, en el mes de marzo, la Corte también rechazó por improcedente una “solicitud de revocatoria de oficio”, la cual también pretendía dejar sin efecto la sentencia condenatoria.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2025 resolvió no admitir un recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Alvarado contra la sentencia del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

¿Ahora qué debe pasar?

Con las decisiones de la Corte, los magistrados dejan expedito el camino para la ejecución de la sentencia.

El fallo también establece como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 12 años, después que Alvarado cumpla la condena de prisión.

Con esta decisión, el caso deberá pasar a un Juzgado de Cumplimiento, que deberá encargarse de que se cumpla la sentencia de Alvarado, quien se encuentra

La decisión judicial marca un nuevo capítulo en uno de los mayores escándalos que ha golpeado a la dirigencia deportiva nacional.

Ariel Alvarado presidió la Fepafut entre los años 2003 y 2010. Según las investigaciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, Alvarado recibió tres pagos de la empresa Traffic USA, dedicada a la comercialización y gestión de eventos deportivos, a cambio de favorecerla con los derechos de transmisión de los partidos de la selección de Panamá durante las eliminatorias rumbo a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Alvarado y el escándalo “FIFAGate”

De acuerdo con el Ministerio Público, los pagos sumaron $230 mil y fueron ocultados mediante un contrato ficticio, mecanismo que sustentó la acusación por corrupción y blanqueo de capitales en perjuicio directo de la Federación Panameña de Fútbol.

Las investigaciones que vincularon a Ariel Alvarado forman parte del escándalo internacional conocido como “FIFAGate”, investigación que expuso una red global de sobornos, corrupción y pagos ilícitos dentro de la estructura del fútbol mundial.

Este caso provocó la caída de altos dirigentes de la FIFA y de distintas confederaciones regionales, además de múltiples procesos penales en varios países.

Como consecuencia de estas investigaciones, en diciembre de 2019, la FIFA sancionó de por vida a Ariel Alvarado, prohibiéndole participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol, tras declararlo culpable de cohecho y violaciones al Código de Ética del organismo rector del balompié mundial.