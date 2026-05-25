San Miguelito: Exrepresentante del corregimiento Mateo Iturralde es condenado por peculado de más de $102 mil

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el desfalco se produjo mediante la emisión de cheques sin sustento legal, los cuales fueron a su vez cobrados, causando la lesión patrimonial establecida.

Roberto Campa Butcher, exrepresentante de Mateo Iturralde en San Miguelito / Redes: robertocampabutcher14

El exrepresentante del corregimiento de Mateo Iturralde del distrito de San Miguelito, Roberto Campa Butcher, fue declarado culpable por el delito de peculado doloso agravado, después de ser llevado a juicio oral por el Ministerio Público, a través de la Sección Tercera de la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, durante el juicio desarrollado entre el 18 y el 22 de mayo pasado, la Fiscalía logró sustentar, mediante pruebas testimoniales y periciales, la responsabilidad penal del exfuncionario, quien estuvo al frente de la Junta Comunal de Mateo Iturralde durante el período 2009-2014.

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Las investigaciones determinaron una lesión patrimonial de $102,678.50 luego de establecer que se emitieron cheques sin sustento legal, los cuales posteriormente fueron cobrados por el monto correspondiente al perjuicio económico causado al Estado, específicamente a la junta comunal.

La audiencia de lectura de sentencia, en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir el exrepresentante, fue fijada para el próximo 5 de junio.

Este caso se suma a otros procesos por corrupción administrativa que mantiene el Ministerio Público en investigaciones relacionadas con el presunto uso irregular de recursos asignados a juntas comunales en Panamá.

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