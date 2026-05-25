San Miguelito: Exrepresentante del corregimiento Mateo Iturralde es condenado por peculado de más de $102 mil

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el desfalco se produjo mediante la emisión de cheques sin sustento legal, los cuales fueron a su vez cobrados, causando la lesión patrimonial establecida.

El exrepresentante del corregimiento de Mateo Iturralde del distrito de San Miguelito, Roberto Campa Butcher, fue declarado culpable por el delito de peculado doloso agravado, después de ser llevado a juicio oral por el Ministerio Público, a través de la Sección Tercera de la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, durante el juicio desarrollado entre el 18 y el 22 de mayo pasado, la Fiscalía logró sustentar, mediante pruebas testimoniales y periciales, la responsabilidad penal del exfuncionario, quien estuvo al frente de la Junta Comunal de Mateo Iturralde durante el período 2009-2014.

Las investigaciones determinaron una lesión patrimonial de $102,678.50 luego de establecer que se emitieron cheques sin sustento legal, los cuales posteriormente fueron cobrados por el monto correspondiente al perjuicio económico causado al Estado, específicamente a la junta comunal.

La audiencia de lectura de sentencia, en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir el exrepresentante, fue fijada para el próximo 5 de junio.

Este caso se suma a otros procesos por corrupción administrativa que mantiene el Ministerio Público en investigaciones relacionadas con el presunto uso irregular de recursos asignados a juntas comunales en Panamá.