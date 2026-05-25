¡A 10 centavos la libra! El IMA pondrá a la venta cebolla a precios de otra época

El Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció la venta de cebolla nacional a bajo costo en sus tiendas y ferias. El producto tendrá un precio de 5 libras por $0.50, con un máximo de compra de 25 libras por persona.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) lanzó una jornada de promoción para incentivar el consumo de producción nacional con la venta de cebolla cultivada en Panamá a precios reducidos en tiendas y ferias organizadas por la institución.

La oferta establece que los consumidores podrán adquirir cinco libras por 50 centavos, equivalente a 10 centavos por libra, uno de los precios más bajos anunciados recientemente para este producto de consumo diario.

La entidad informó además que existirá un límite máximo de compra de 25 libras por persona, medida orientada a ampliar el acceso entre los compradores y evitar el acaparamiento.

Bajo el mensaje “Apoyemos lo nuestro”, el IMA destacó que la iniciativa busca respaldar a los productores nacionales y promover la colocación de cosechas locales dentro del mercado interno.

La venta se realizará en tiendas y ferias del IMA, espacios que suelen concentrar productos agrícolas con precios subsidiados o por debajo del mercado tradicional.

Alivio para el bolsillo y apoyo al productor

La cebolla es uno de los rubros agrícolas con mayor impacto en la canasta básica y también uno de los productos que históricamente genera debate por importaciones, abastecimiento y variaciones de precios.

Con esta estrategia, el IMA busca mover inventario nacional, fortalecer la comercialización de cosechas locales y ofrecer una alternativa económica a los consumidores, en medio de la presión que mantienen algunos alimentos sobre el gasto familiar.

La institución no detalló en el anuncio las fechas específicas ni los puntos donde estará disponible la oferta, por lo que se espera que la información sea ampliada conforme avance la distribución.