Panamá reafirma su compromiso con la cooperación internacional en salud durante Asamblea Mundial de la OMS

Durante la Asamblea, la delegación panameña participó activamente en debates técnicos y políticos de alto nivel enfocados en la gobernanza sanitaria.

Panamá concluyó su participación en la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS79), celebrada del 18 al 23 de mayo en el Palacio de las Naciones y la sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, reafirmando su compromiso con el multilateralismo, la reforma de la arquitectura sanitaria global y el fortalecimiento de sistemas de salud basados en la equidad y la evidencia científica.

Durante la Asamblea, la delegación panameña participó activamente en debates técnicos y políticos de alto nivel enfocados en la gobernanza sanitaria global y la cooperación internacional en materia de salud.

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Entre los principales avances alcanzados en la AMS79 destaca el acuerdo para establecer un proceso liderado por los Estados Miembros orientado a la reforma de la arquitectura mundial de la salud, incorporando elementos vinculados a la agenda ONU80. Además, se dio continuidad a las negociaciones del anexo PABS del Acuerdo sobre Pandemias.

Asimismo, durante el encuentro se adoptaron decisiones sustantivas relacionadas con la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, el acceso a medicamentos y vacunas, así como el fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel global.

Con su participación en este foro internacional, Panamá reiteró su respaldo a una cooperación internacional centrada en la equidad, la evidencia científica y el bienestar de las personas.

La delegación panameña estuvo encabezada por Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, y contó con el acompañamiento de la Misión Permanente de la República de Panamá ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otros organismos internacionales.