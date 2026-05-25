Mundial 2026 | Fidel Escobar: El pilar defensivo de la selección de Panamá

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Panamá/Fidel Escobar, nacido el 9 de enero de 1995, se ha consolidado como uno de los defensas centrales más experimentados y confiables de la Selección de Panamá.

A sus 31 años, el zaguero panameño combina veteranía, liderazgo y solidez en la zaga, siendo un referente tanto en su equipo nacional como en el Deportivo Saprissa de Costa Rica, donde milita actualmente.

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Con 1,84 metros de altura y un juego aéreo destacado, Escobar ha sido pieza clave en las últimas campañas de su club y en las eliminatorias mundialistas con su selección, demostrando una gran capacidad para leer el juego y salir jugando desde atrás.

Su trayectoria internacional es amplia, con 96 partidos disputados y 4 goles con la 'Sele', participando en eventos históricos como la Copa Mundial de la FIFA 2018.

A lo largo de su carrera, ha pasado por ligas de España, México, Portugal y Estados Unidos, acumulando experiencia en distintos estilos de fútbol. En 2025, sigue siendo un jugador fundamental para Panamá, aportando seguridad en defensa y transmitiendo su carácter ganador, heredado de sus éxitos en clubes como el New York Red Bulls y el Saprissa, donde ha levantado varios títulos.

Datos Clave y Trayectoria Reciente

Nombre completo: Fidel Escobar

Fidel Escobar Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1995 (31 años)

9 de enero de 1995 (31 años) Altura: 1,84 m

1,84 m Posición: Defensa central

Defensa central Pie dominante: Derecho

Derecho Club actual: Deportivo Saprissa (Costa Rica)

Deportivo Saprissa (Costa Rica) Partidos/Goles con Panamá: 90 / 4

Últimos Movimientos en Clubes

2022-2023

01/01/2023 : Traspaso libre desde el AD Alcorcón (España) al Deportivo Saprissa (Costa Rica) . Valor de mercado: 225 mil € .

: Traspaso libre desde el al . Valor de mercado: . 31/12/2022 : Fin de cesión, regresa al AD Alcorcón (España) desde el Deportivo Saprissa (Costa Rica) . Valor: 225 mil € .

: Fin de cesión, regresa al desde el . Valor: . 14/07/2022: Cesión desde el AD Alcorcón (España) al Deportivo Saprissa (Costa Rica). Valor: 200 mil €.

2021-2022

30/06/2022 : Fin de cesión, regresa al AD Alcorcón (España) desde la Cultural y Deportiva Leonesa (España) . Valor: 200 mil € .

: Fin de cesión, regresa al desde la . Valor: . 31/01/2022: Cesión desde el AD Alcorcón (España) a la Cultural y Deportiva Leonesa (España). Valor: 200 mil €.

2020-2021

28/07/2020: Traspaso desde el San Miguelito (Panamá) al AD Alcorcón (España). Valor: 200 mil € (coste desconocido).

2019-2020

30/06/2020 : Fin de cesión, regresa al San Miguelito (Panamá) desde el Córdoba CF (España) . Valor: 200 mil € .

: Fin de cesión, regresa al desde el . Valor: . 01/07/2019: Cesión desde el San Miguelito (Panamá) al Córdoba CF (España). Valor: 175 mil €.

2018-2019

30/06/2019 : Fin de cesión, regresa al San Miguelito (Panamá) desde los Correcaminos UAT (México) . Valor: 175 mil € .

: Fin de cesión, regresa al desde los . Valor: . 31/01/2019 : Cesión desde el San Miguelito (Panamá) a los Correcaminos UAT (México) . Valor: 175 mil € .

: Cesión desde el a los . Valor: . 31/12/2018: Fin de cesión, regresa al San Miguelito (Panamá) desde el New York Red Bulls (EE.UU.). Valor: 175 mil €.

2017-2018

30/11/2017 : Fin de cesión, regresa al New York Red Bulls (EE.UU.) desde el NY Red Bulls II (USL) . Valor: 125 mil € .

: Fin de cesión, regresa al desde el . Valor: . 11/08/2017 : Cesión desde el New York Red Bulls (EE.UU.) al NY Red Bulls II (USL) . Valor: 125 mil € .

: Cesión desde el al . Valor: . 27/07/2017: Cesión desde el San Miguelito (Panamá) al New York Red Bulls (EE.UU.). Valor: 125 mil €.

2016-2017

30/06/2017 : Fin de cesión, regresa al San Miguelito (Panamá) desde el Sporting B (Portugal) . Valor: 125 mil € .

: Fin de cesión, regresa al desde el . Valor: . 01/07/2016: Cesión desde el San Miguelito (Panamá) al Sporting B (Portugal). Valor: 25 mil €.

2013-2014

01/01/2014: Traspaso desde el San Francisco FC (Panamá) al San Miguelito (Panamá). Valor: Sin coste.

Palmarés Destacado

2x Campeón del Clausura (Saprissa, 2022-2023 y 2023-2024)

2x Campeón del Apertura (Saprissa, 2022-2023 y 2023-2024)

Supporters' Shield (NY Red Bulls, 2018)

Resumen de Trayectoria

Fidel Escobar ha tenido una carrera itinerante, pasando por España, Costa Rica, México, Estados Unidos y Portugal, consolidándose como un defensa confiable. Su regreso al Deportivo Saprissa en 2023 marcó una etapa de estabilidad, donde ha sido clave en la consecución de títulos. Su experiencia en distintas ligas lo ha convertido en un referente para la Selección de Panamá, con la que supera los 90 partidos.