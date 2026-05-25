Canciller panameño sostendrá reunión con Wang Yi durante visita al Consejo de Seguridad de la ONU

El encuentro entre ambos cancilleres se desarrollará con una agenda abierta y estará enfocado en la armonización de las relaciones entre China y Panamá.

Javier Martínez-Acha, canciller de Panamá junto a su homólogo de China, Wang Yi / Cancillería de Panamá
Danna Durán - Periodista
25 de mayo 2026 - 17:40

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, asistirá este martes a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en la que el secretario general del organismo, António Guterres, pronunciará el discurso inaugural.

Durante su presencia en la sede de la ONU, el canciller panameño sostendrá además una reunión con Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, nación que ocupa durante mayo la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad y que entregará esa responsabilidad en junio a la República de Colombia.

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De acuerdo con la información divulgada, el encuentro entre ambos cancilleres se desarrollará con una agenda abierta y estará enfocado en la armonización de las relaciones entre China y Panamá.

Ambos países mantienen vínculos migratorios, comerciales y culturales desde hace 170 años, relaciones que han fortalecido los intercambios bilaterales en distintos ámbitos.

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