Panamá defiende en la ONU la seguridad marítima y condena ataques en el Estrecho de Ormuz

El viceministro, además, expresó preocupación por el aumento de inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en ciertas jurisdicciones, lo que, según indicó, genera incertidumbre y debilita la confianza en las cadenas de suministro globales.

Panamá reafirmó este lunes, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que la seguridad marítima debe ser considerada un bien público global, al tiempo que condenó los recientes ataques contra buques en el estratégico estrecho de Ormuz.

Durante un debate de alto nivel celebrado en Nueva York, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, subrayó que la protección de las rutas marítimas requiere una acción colectiva y coordinada entre los Estados.

El encuentro, titulado “Fortaleciendo la seguridad marítima mediante la cooperación internacional para la estabilidad global”, se realizó bajo la presidencia de Baréin.

En su intervención, Hoyos advirtió sobre el deterioro del entorno marítimo internacional debido a amenazas como la piratería, el robo a mano armada en el mar, los ciberataques a sistemas de navegación, la pesca ilegal, el narcotráfico y la trata de personas, factores que, dijo, ponen en riesgo tanto la actividad marítima como la vida de la gente de mar.

También alertó que la interrupción de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz o el estrecho de Bab el-Mandeb tiene efectos inmediatos en el comercio internacional y la seguridad energética, afectando especialmente a las economías más vulnerables.

“El uso de rutas marítimas críticas como instrumento de presión o coerción es inaceptable”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a reducir tensiones, cesar hostilidades y respetar el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El viceministro, además, expresó preocupación por el aumento de inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en ciertas jurisdicciones, lo que, según indicó, genera incertidumbre y debilita la confianza en las cadenas de suministro globales.

En su calidad de país administrador del canal de Panamá, Hoyos destacó el papel estratégico del país en el comercio mundial y aseguró que se han redoblado esfuerzos para garantizar un tránsito seguro, continuo y eficiente de las embarcaciones.

Asimismo, reiteró el respaldo de Panamá a la Organización Marítima Internacional y a su director general, el panameño Arsenio Domínguez, destacando su labor en la promoción de la seguridad marítima y la sostenibilidad del transporte naval.

Durante su intervención, el viceministro condenó los ataques recientes contra buques en el estrecho de Ormuz, incluidos algunos de bandera panameña. Detalló que, desde marzo de 2026, varias embarcaciones han sido objeto de incidentes, entre ellas el buque Euphoria, atacado por embarcaciones no identificadas sin dejar heridos, y el MSC Francesca, interceptado por fuerzas iraníes y obligado a fondear cerca de la costa de Irán.

Sobre este último caso, indicó que la tripulación se encuentra a salvo, aunque permanece retenida.

Ante este escenario, Panamá informó que da seguimiento a la situación y coordina acciones diplomáticas, al tiempo que instó a las autoridades iraníes a liberar de inmediato los buques detenidos.