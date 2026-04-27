Comisión de Credenciales analiza designación de nuevo director del Idaan

Durante su intervención ante la Comisión de Credenciales, el aspirante describió un panorama complejo que afecta tanto la cobertura como la calidad del servicio.

Ciudad de Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional analiza la designación de Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en medio de los desafíos que enfrenta el sistema de agua potable en el país.

Durante su intervención ante la Comisión de Credenciales, el aspirante describió un panorama complejo que afecta tanto la cobertura como la calidad del servicio. “La problemática del Idaan es una problemática multifactorial. Hay muchos factores que inciden en el llamado a la institución a suministrar agua potable y a cumplir con el saneamiento del país”, explicó.

Entre las principales limitantes, señaló el deterioro de la infraestructura. “Una de las grandes limitantes ha sido la estructura obsoleta que existe en la institución, equipos electromecánicos de vieja data, redes de distribución con mucha ruptura a nivel nacional”, indicó, al referirse a las fallas que impactan directamente a los usuarios.

Estas condiciones, añadió, provocan que comunidades enteras queden sin acceso regular al agua, especialmente en zonas alejadas o de mayor elevación. “Poblaciones alejadas de la red de distribución y puntos altos no tengan agua como es el caso de la ciudad capital”, sostuvo.

El aspirante también planteó que la gestión del agua debe abordarse desde varios frentes para lograr resultados sostenibles. “El Idaan se debe enfocar en tres puntos importantísimos, la producción de agua potable, la distribución, la conducción y el almacenamiento”, afirmó, al detallar las áreas clave que requieren atención.

Otro de los problemas identificados es el bajo rendimiento de las reservas. “Tenemos una gran cantidad de tanques de reserva que no están funcionando porque no llega la cantidad de caudal a estas reservas”, explicó, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema ante la demanda.

Sobre el tema que si su plan va a hacer solo pozos "El plan nacional de agua contempla varias acciones, las de corto plazo (...)".

Los cuestionamientos al nombramiento de Tercero González se dan debido a que su madre es la actual jefa de la Secretaría de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia, Mercedes “Chelin” González. Además, de que es abogado y no ingeniero.

No obstante, la semana pasada, el mandatario José Raúl Mulino defendió su elección y adelantó que habrá un plan nacional del agua para enfrentar la crisis hídrica. “Lo designé yo. ¿Por qué? Vino de la terna y es el que yo conozco y es capaz”, afirmó Mulino. “Yo espero que sea ratificado pronto, porque hay mucho que hacer”, indicó. Además, cuestionó a quienes opinan sin base técnica sobre la gestión pública.

La Comisión de Credenciales deberá decidir si pasa la ratificación al pleno.

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