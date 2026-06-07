Ministro Orillac entregó el trofeo del Clásico Presidente de la República en ausencia de Mulino

Con su triunfo, Takao inscribió su nombre en la lista de ganadores de una de las carreras más prestigiosas del país.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, participó este domingo en la edición número 97 del Clásico Presidente de la República, donde representó al presidente José Raúl Mulino y encabezó la ceremonia de premiación de la competencia más importante de la hípica panameña.

La actividad se desarrolló en el Hipódromo Presidente Remón y reunió a autoridades gubernamentales, representantes del sector hípico, propietarios, entrenadores y aficionados a este deporte. Durante la jornada, Orillac hizo entrega del trofeo a los integrantes de Chestnut Hill Stable, propietarios del ejemplar Takao, ganador de la prestigiosa prueba.

Asimismo, el ministro entregó reconocimientos al jinete Yonis Lasso, responsable de conducir al caballo vencedor, y a familiares del recientemente fallecido Alberto Paz Rodríguez, preparador del ejemplar campeón, en homenaje a su trayectoria y aporte a la actividad hípica nacional.

Previo al desarrollo de la competencia, Orillac también entregó presentes a los once jinetes participantes como muestra de reconocimiento a su dedicación y contribución al deporte ecuestre panameño.

Takao conquista la edición 97 del Clásico Presidente de la República

En el plano deportivo, el ejemplar Takao se convirtió en el gran protagonista de la jornada al imponerse en los metros finales del Clásico Presidente de la República, una de las pruebas más emblemáticas del calendario hípico nacional.

El caballo, importado de Estados Unidos y de cinco años de edad, fue guiado por Yonis Lasso, quien logró posicionarlo estratégicamente durante el recorrido antes de lanzar un sólido ataque en la recta final para asegurar la victoria.

La competencia se disputó sobre una distancia de 2,100 metros y repartió una bolsa de 97,500 dólares en premios, consolidando su relevancia dentro de la industria hípica del país.

Detrás del ganador llegaron Booz Baruc, que ocupó la segunda posición; Tizzy Indy, que finalizó tercero; e Into Justice, que completó el cuadro de honor en el cuarto lugar.

Una de las principales tradiciones de la hípica panameña

El Clásico Presidente de la República es considerado uno de los eventos deportivos con mayor tradición en Panamá y constituye la principal vitrina de la hípica nacional, al reunir cada año a destacados ejemplares y figuras vinculadas a esta disciplina.

La presencia de autoridades gubernamentales en esta edición reafirmó el respaldo institucional a una actividad que forma parte de la historia deportiva panameña y que continúa convocando a cientos de aficionados en el Hipódromo Presidente Remón.