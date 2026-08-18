Transeq rehabilitará la avenida Randolph por B/.15.7 millones: obra tomará un año

La decisión quedó establecida mediante la Resolución de Gabinete No. 87-26, del 18 de agosto de 2026, y contempla un plazo de 365 días calendario para ejecutar la obra, además de tres años de mantenimiento.

Tras años de deterioro y reclamos del sector logístico, el Gobierno aprobó un contrato por B/.15.7 millones para rehabilitar la avenida Randolph, una de las principales rutas para el transporte de carga en Colón, que será reconstruida con losas de concreto y deberá estar lista en un año.

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a contratar por procedimiento excepcional a Transeq, S.A. para rehabilitar la avenida Randolph.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución de Gabinete No. 87-26, del 18 de agosto de 2026, y contempla un plazo de 365 días calendario para ejecutar la obra, además de tres años de mantenimiento.

El proyecto busca intervenir una de las vías más importantes para el movimiento de carga en Colón, utilizada diariamente por vehículos vinculados a las actividades comerciales, industriales y logísticas de la provincia.

La aprobación del contrato se produce después de los reclamos planteados por usuarios y representantes del sector logístico al presidente José Raúl Mulino durante el Gabinete Logístico realizado en Colón el pasado 23 de julio.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que el proyecto surgió a partir de esas preocupaciones y adelantó que la vía será reconstruida con concreto.

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"Esta vía será ahora de concreto, con losas de hormigón de 13 centímetros de espesor", detalló Andrade. Agregó que, junto con los trabajos que se ejecutan en Cuatro Altos, todo el sector de Randolph quedará reparado con losas de concreto.

Una vía clave para la carga

La avenida Randolph conecta el sector de Cuatro Altos con importantes áreas comerciales e industriales del distrito de Colón y forma parte de la infraestructura utilizada para el traslado de mercancías hacia y desde los puertos y la Zona Libre.

El deterioro de esta carretera ha sido motivo de preocupación entre empresarios y gremios del sector marítimo y logístico. En marzo, la Cámara Marítima de Panamá advirtió que las condiciones de la vía estaban afectando la continuidad y eficiencia del movimiento de carga, el tránsito de equipos y la conectividad entre instalaciones estratégicas.

En mayo, comerciantes y representantes del sector también alertaron que los trabajos que se realizaban en la vía estaban generando congestionamientos y afectaciones a las operaciones debido a la falta de rutas alternas.

Ahora, el proyecto contempla una intervención integral debido al deterioro identificado por el MOP, que incluye fisuras, baches, deformaciones, desgaste superficial, pérdida de capacidad estructural y daños localizados en losas de concreto, además de deficiencias en el sistema de drenaje.

Con la rehabilitación se busca recuperar la capacidad estructural de la vía, mejorar la circulación, optimizar el drenaje y reducir los costos de mantenimiento futuro.

Impacto en la actividad logística

La gerente de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, destacó que por la avenida Randolph circulan actualmente más de 1,000 unidades de transporte de carga al día.

Napolitano señaló además que la importancia de la vía está directamente relacionada con el peso de Colón dentro de la actividad portuaria y logística del país.

Según explicó, tres de los principales puertos de Panamá están ubicados en la provincia y durante 2025 movilizaron alrededor de 5.8 millones de TEU, mientras que en lo que va de 2026 se han movilizado unos 3.6 millones de TEU.

La Zona Libre genera, además, un movimiento comercial anual superior a B/.25 mil millones, por lo que los representantes empresariales consideran la rehabilitación de Randolph una obra estratégica para la competitividad de Colón y del país.

La aprobación del contrato fue respaldada por gremios como la Asociación Marítima Nacional de Panamá, la Cámara Marítima de Panamá y la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, que han insistido en la necesidad de mejorar las condiciones de esta ruta.

La obra tendrá una duración de un año, seguida de un período de mantenimiento de tres años, según lo aprobado por el Consejo de Gabinete.