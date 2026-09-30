Embajador de Israel en Panamá se manifiesta tras incidente en vuelo de Flydubai

El diplomático señaló que, según los testimonios conocidos, el piloto habría intentado provocar deliberadamente el accidente.

Ciudad de Panamá/El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, se pronunció sobre el incidente ocurrido este miércoles a bordo de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y que terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

De acuerdo con la versión expuesta por Cohen, durante el vuelo uno de los pilotos apuñaló al copiloto y la aeronave comenzó a perder altura rápidamente. El diplomático señaló que, según los testimonios conocidos, el piloto habría intentado provocar deliberadamente el accidente.

Ante lo ocurrido, varios pasajeros israelíes, con apoyo de miembros de la tripulación, ingresaron a la cabina de mando y redujeron al presunto agresor. Esto permitió que otros pilotos que se encontraban a bordo asumieran el control de la aeronave.

El avión logró aterrizar de manera segura en Tabuk, Arabia Saudita. Las autoridades informaron que los dos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, mientras que los pasajeros pudieron continuar posteriormente su viaje.

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Cohen calificó lo ocurrido como un atentado grave que, según su apreciación, se ha intentado perpetrar en los últimos años y destacó la actuación de los pasajeros que intervinieron para evitar una tragedia.

Según la evaluación inicial comunicada por funcionarios israelíes, el incidente es investigado como un 'posible ataque terrorista', aunque las autoridades aún no han establecido públicamente el motivo del agresor. La aerolínea Flydubai también ha señalado que las causas y motivaciones permanecen bajo investigación.

El embajador sostuvo además que, desde la perspectiva israelí, el hecho no solo representó una amenaza para los pasajeros, sino que podría tener implicaciones para las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y para el marco de cooperación establecido mediante los Acuerdos de Abraham.

“Este ataque no está dirigido solo contra israelíes, sino también contra las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y la visión de los acuerdos de paz de Abraham”, manifestó Cohen.

El vuelo FZ1073 transportaba a más de 170 personas, en su mayoría ciudadanos israelíes. Tras el incidente, las autoridades israelíes destacaron la intervención de los pasajeros y la tripulación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las motivaciones detrás de la agresión.