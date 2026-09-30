Panamá vs Nueva Zelanda previa| 'Sele' va al ruedo ante los 'All Whites' en la continuación de la gira asiática

¡Panamá vs Nueva Zelanda, sintoniza el segundo partido de la 'Sele' en la gira asiática, el jueves 1 de octubre a la 1:10 a.m. (previa 12:30 a.m.) por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La Selección Mayor de Fútbol de Panamá continúa este jueves con su gira asiática cuando se mida ante la selección de Nueva Zelanda en el emblemático Estadio Internacional de Yokohama.

El choque intercontinental forma parte de la denominada Copa Kirin, un pequeño torneo amistoso en el que también participarán las selecciones de Ecuador y Japón.

El encuentro servirá como una prueba de fuego para la 'Sele', que busca mantener el ritmo competitivo y afianzar piezas en su esquema colectivo frente a un rival físico y directo como el conjunto neozelandés.

Un escenario de clase mundial

El Estadio Internacional de Yokohama (Nissan Stadium), famoso por haber albergado la final de la Copa Mundial de la FIFA en 2002, abrirá sus puertas para un duelo sin antecedentes recientes inmediatos entre ambas escuadras.

Para los dirigidos por el cuerpo técnico panameño, el compromiso representa la oportunidad ideal de probar variantes tácticas, dar rodaje a figuras emergentes y plasmar la identidad de juego dinámico ante un rival de Oceanía que destaca por su fortaleza en el juego aéreo y despliegue físico.

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Ficha Técnica del Partido

Encuentro: Panamá vs. Nueva Zelanda

Panamá vs. Nueva Zelanda Carácter: Amistoso Internacional (Fecha FIFA)

Amistoso Internacional (Fecha FIFA) Fecha: Jueves, 1 de octubre de 2026

Jueves, 1 de octubre de 2026 Hora: 00:10 hora de Panamá / 1:10 AM EST (14:10 hora local)

00:10 hora de Panamá / 1:10 AM EST (14:10 hora local) Estadio: Estadio Internacional de Yokohama, Japón

Lo que está en juego

Más allá del resultado, la gira asiática representa una vitrina clave para evaluar el estado de forma del plantel centroamericano en condiciones extremas de viaje, cambio de zona horaria y rivales de distintas confederaciones. Tras este choque, el combinado panameño continuará con su agenda de amistosos programados para la ventana de octubre.