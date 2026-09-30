Ecuador y Japón van al ruedo. Uno de ellos enfrentará a Panamá el 5 de octubre

Marcelo Gallardo, nuevo técnico del equipo suramericano, da declaraciones previas a ese encuentro que se realizará en Yokohama después del Panamá vs Nueva Zelanda.

Japón/Ecuador buscará ser protagonista en el juego de fogueo que disputará el jueves con Japón en el marco de la Copa Kirin, dijo el seleccionador Marcelo Gallardo, que busca su primer triunfo como DT de la Tricolor.

Ambas selecciones se enfrentarán en Yokohama a partir de las 10H00 GMT. Según el resultado contra los nipones, el combinado ecuatoriano deberá medir fuerzas luego con Panamá o Nueva Zelanda por el título o el tercer puesto de ese certamen amistoso.

El Muñeco disputará su segundo partido al mando de Ecuador, tras debutar con una dolorosa caída por 3-0 ante Corea del Sur la semana pasada en Suwon.

El entrenador argentino, de 50 años, aseguró este miércoles que una de las principales diferencias entre ambas selecciones pasa justamente por esa falta de tiempo de trabajo.

Él ha tenido apenas una semana para conocer a sus jugadores, mientras que su par japonés, Hajime Moriyasu, lleva casi una década al frente de los asiáticos.

Es "un proceso de ocho años con un entrenador que le ha dado su impronta al equipo japonés y que ha sido una de las revelaciones de la Copa del Mundo" de 2026, pese a caer en dieciseisavos de final ante Brasil, dijo Gallardo en una rueda de prensa.

Sin embargo, el Muñeco sostuvo que el plan para el jueves es "adoptar un protagonismo dentro de lo posible".

Japón es "un rival que posiblemente nos haga sufrir en algún momento porque es un equipo que está muy bien aceitado", señaló el DT, quien sin embargo advirtió que Ecuador jugará "de igual a igual".

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Gallardo intentará rearmar la ofensiva ecuatoriana frente a los asiáticos tras el retiro internacional del goleador histórico Enner Valencia. El estratega por ahora evalúa roles y características de jugadores.

Queremos "que el equipo vaya encontrando soluciones, no solamente de un futbolista en específico (en el) que recaiga toda esa presión" de anotar, dijo.

La idea es que "el equipo pueda entender que para terminar jugadas (...) se requiere del respaldo del equipo", añadió.

El mediocampista Alan Franco reconoció a su vez que la ausencia de Supermán Valencia genera una "sensación extraña" en el grupo y destacó el "recorrido" ganador de Gallardo, el técnico más laureado de la historia de River Plate, con 14 títulos.

"Es un desafío lindo que tenemos nosotros como grupo y creo que estamos a la altura para poder simplificar las cosas a él y a su cuerpo técnico y hacer un Ecuador mucho más competitivo", manifestó.