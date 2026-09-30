Cristiano Ronaldo no se entrena con Portugal para juego de Liga de Naciones. El técnico Jorge Jesus habla del asunto

El astro luso no jugó en el partido anterior contra Noruega y tampocó entrenó con sus compañeros este miércoles.

Dinamarca/La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo no se entrenó con su selección este miércoles, en la víspera de enfrentar a Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, justo después de que su seleccionador Jorge Jesus negara cualquier conflicto con él y asegurara que estaría en la sesión con sus compañeros.

En la conferencia de prensa previa a la sesión de práctica de reconocimiento en el Parken Stadion de Copenhague, Jorge Jesus fue preguntado por un eventual conflicto con Cristiano Ronaldo, que fue suplente sin llegar a jugar en la victoria 2-1 del domingo en Noruega.

Al término de ese partido en Oslo, CR7 se retiró directamente a los vestuarios, sin unirse a sus compañeros para ir a saludar a los aficionados portugueses presentes en el estadio.

"No hubo ningún incidente", aseguró el entrenador de 72 años en su intervención ante los periodistas.

"No hay ningún jugador, y yo también fui jugador, que se quede contento después de pasar 20 o 30 minutos calentando para luego no entrar", relativizó Jorge Jesus.

El técnico, que se estrena en el banquillo de Portugal en esta ventana internacional, explicó que tuvo una charla con Cristiano Ronaldo en la que le dijo antes del partido que no iba a ser titular ante Noruega, pero que quizás podía jugar algún minuto.

"Luego, como entrenador, decidí que no entrara. No hay que hacer de eso un incidente", subrayó.

Jorge Jesus también desmintió que Cristiano se negara a entrenar el martes, como habían sugerido varios medios portugueses, y puntualizó que tuvo que realizar ejercicios individuales.

- Gonçalo Ramos será titular -

Jorge Jesus apuntó igualmente en su conferencia de prensa que Cristiano Ronaldo se iba a entrenar con normalidad el miércoles, pero los periodistas presentes en el lugar constataron que no fue así.

Los fotógrafos sí habían captado imágenes del jugador bajando del autocar y entrando en el estadio de Copenhague antes del entrenamiento.

Algunos medios, entre ellos la televisión pública portuguesa RTP, informaron que el capitán abandonó luego el recinto en solitario.

Según la prensa portuguesa, el avión privado del jugador puso rumbo a Copenhague.

Ante los periodistas, Jorge Jesus había avanzado poco antes que el titular en el ataque ante Dinamarca iba a ser Gonçalo Ramos.

"Si todo va con normalidad, es Gonçalo el que va a jugar. Si le necesito (a Cristiano Ronaldo), entrará. Si no le necesito, no entrará", zanjó.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo no ha puesto fecha a su retirada, pero dijo hace unas semanas que "probablemente" está ante la última temporada de su carrera.

Fue titular el pasado jueves en la victoria 1-0 sobre Gales en la primera jornada de la Liga de Naciones y debut de Jorge Jesus en el puesto.

CR7 no marcó en ese partido y por lo tanto sigue con 979 goles anotados en su exitosa y larga carrera, a 21 de alcanzar la barrera simbólica de los mil.