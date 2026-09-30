Roban motor destinado a escuela de difícil acceso en bodega del Meduca en Colón

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el robo y determinar cómo los sujetos lograron ingresar a la bodega.

Colón/Sujetos ingresaron durante la madrugada a la bodega principal de la Dirección Regional de Educación de Colón, donde amordazaron al celador y se llevaron un motor fuera de borda destinado a un centro escolar de difícil acceso de la provincia.

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De acuerdo con la información inicial, no se descarta que los responsables hayan utilizado un vehículo de la propia institución para retirar el motor de las instalaciones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el robo y determinar cómo los sujetos lograron ingresar a la bodega.

Con información de Néstor Delgado.