¡Pasa el dato! Estos son los sitios donde se realizarán las ferias del IMA

A través de un comunicado, el IMA publicó un listado de las agroferias programadas para este miércoles 30, con los puntos, horarios y reglamentos.

Ciudad de panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el listado de sus agroferias, puestos y centros de venta habilitados a nivel nacional, como parte de sus iniciativas para acercar diversos productos a los consumidores a precios accesibles.

Los puntos de venta ofrecen una variedad de productos, permitiendo a los consumidores contar con diferentes opciones de compra y contribuir al ahorro en el presupuesto familiar.

El listado contempla los lugares donde se desarrollarán las agroferias y se ubican los puestos y centros de venta del IMA en distintas regiones del país, facilitando a los consumidores la identificación de los puntos disponibles.

Los puntos disponibles son:

Veraguas : Cuadro deportivo de San José y Casa Comunal de la Sociedad

: Cuadro deportivo de San José y Casa Comunal de la Sociedad Panamá Oeste : Iglesia Virgen de Guadalupe en la 2000, Burunga.

: Iglesia Virgen de Guadalupe en la 2000, Burunga. Herrera: Playa El Agallito, Llano Bonito.

Playa El Agallito, Llano Bonito. Chiriquí: Rancho Comunal de Dominical, Distrito de Renacimiento

Rancho Comunal de Dominical, Distrito de Renacimiento Panamá Este: Higueronal Arriba e Higueronal Cabecera, Chepo

Higueronal Arriba e Higueronal Cabecera, Chepo Coclé: Casa Local de Molejón, Llano Norte, La Pintada

Casa Local de Molejón, Llano Norte, La Pintada Darién : Instalaciones de la Agencia MIDA en Yaviza, Pinogana.

: Instalaciones de la Agencia MIDA en Yaviza, Pinogana. Los Santos : Parque de Sabana Grande, Los Santos.

: Parque de Sabana Grande, Los Santos. Comarca Ngäbe Buglé : Cancha Comunal de Cerro Vaca y Comunidad Cañaberal

: Cancha Comunal de Cerro Vaca y Comunidad Cañaberal Panamá: Mercado de Marisco, Calidonia.

El IMA informó que las agroferias comenzarán a partir de las 8:00 a.m. de este miércoles. Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables y su cédula de identidad personal, como parte de las medidas orientadas a reducir el impacto ambiental durante estas jornadas de venta.