Fernando Castañeda es destituido como médico de la Caja de Seguro Social; Amoacss acudirá a la Corte

La asociación relaciona la destitución con declaraciones de Castañeda a un medio de comunicación local en horas laborables.

Ciudad de Panamá, Panamá/Fernando Castañeda fue destituido de su puesto como médico familiar en la Caja de Seguro Social (CSS). La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoacss) dio a conocer la medida mediante un comunicado y anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

“A nuestro juicio, esta actuación vulnera las garantías constitucionales más básicas de libertad de pensamiento y de expresión, así como los convenios internacionales de derechos humanos, de la OIT, los fallos de la CIDH y el Pacto de San José, de manera similar a lo ocurrido con los educadores. Ahora más que nunca resulta evidente que la democracia está en peligro”, señala el comunicado de la Amoacss.

La asociación relaciona la destitución con declaraciones de Castañeda a un medio de comunicación local y según declara el comunicado se dió fuera de horas laborales. Este medio confirmó la medida con la CSS, que indicó que no haría comentarios.

Castañeda, quien actúa como secretario de defensa de la Amoacss, en otras ocasiones ha sido destituido y reintegrado. En junio de 2014 fue destituido de su puesto médico en la CSS. Apeló y la Junta Directiva revocó la medida en octubre de ese año. Posteriormente, reclamó los salarios que dejó de percibir.

En 2017, el entonces director de la CSS, Alfredo Martiz, lo removió del cargo de subdirector de Atención Primaria. Martiz anunció después que revocaría esa decisión tras una solicitud del Ejecutivo. Castañeda renunció a ese cargo en 2018.