¡Preocupante! Vandalismo y hurtos afectan a más de ocho escuelas en Veraguas en lo que va del año

El Ministerio de Educación reporta al menos ocho centros educativos afectados por actos vandálicos y hurtos en Veraguas durante 2026. Entre lo sustraído figuran dinero en efectivo y alimentos de los comedores escolares, mientras que algunos planteles también han sufrido daños en puertas y otros recursos.

Veraguas/Los actos de vandalismo y hurtos en centros educativos se suman a las situaciones que preocupan al Ministerio de Educación (Meduca) en la provincia de Veraguas, donde se han reportado al menos ocho planteles afectados durante 2026.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, los hechos han ocurrido en diferentes sectores de la provincia y han dejado daños en las instalaciones y pérdidas de bienes, entre ellos dinero en efectivo y alimentos destinados a los comedores escolares.

Ante esta situación, el Meduca hizo un llamado a la comunidad educativa a colaborar con el cuidado de los centros escolares, al considerar que en algunos casos los responsables podrían ser personas de las propias comunidades donde están ubicados los planteles. Uno de los casos más recientes corresponde al Colegio José Santos Puga, donde se reportaron daños en puertas y otros recursos del plantel.

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Otro de los centros señalados entre los casos de mayor impacto es la Escuela Normal de Santiago, que también ha sido afectada por actos vandálicos y hurtos. Las autoridades educativas reiteraron el llamado a estudiantes, docentes, padres de familia y residentes de las comunidades a mantenerse vigilantes y contribuir con la protección de las instalaciones escolares.

Los actos vandálicos y hurtos se registran mientras el Meduca también enfrenta situaciones de violencia contra educadores en la provincia. Entre los casos mencionados están las agresiones reportadas contra docentes en las comunidades de Los Flores, en el distrito de La Mesa, y El Bongo, en el distrito de Montijo.

De esta manera, la situación de seguridad en los centros educativos de Veraguas abarca tanto los hechos de violencia contra miembros de la comunidad educativa como los daños y hurtos registrados en los planteles durante el año. El Meduca pidió a la comunidad educativa mantenerse atenta y apoyar en la protección de las escuelas, especialmente ante los daños y pérdidas que pueden afectar el funcionamiento de los centros y los recursos destinados a los estudiantes.

Con información Ney Castillo